براون: "لا أعذار" أمام مكلارين في 2024 عند تحديث منشآتها في الفورمولا واحد

تعمل مكلارين حالياً على نفق هواء جديد ضمن مقرها في ووكينغ بعد سنين من استعمال منشأة تويوتا في كولونيا، تزامناً مع تحديثات أخرى جارية كذلك لمركز مكلارين التقني.

والحاجة إلى نفق هواء حديث كانت أولى المطالب التي رفعها مدير الفريق أندرياس سيدل عقب انضمامه في 2019، على طريق سعي مكلارين للعودة إلى منافسات الصدارة.

وبينما أخّرت تداعيات جائحة كورونا من خطط مكلارين، لكن براون يعتقد أن الفريق سيُكملها بحلول موسم 2024، ما يعني عدم وجود "أية أعذار" لعدم المنافسة على اللقب.

فقال: "أعتقد أنه من المجازفة وضع توقيت زمني. لكن ما يمكنني قوله أننا بحلول 2024 سنكمل تحديث منشآتنا، وبشكل خاص نفق الهواء".

وأكمل: "أعتقد أنه لن تكون لدينا أية أعذار في موسم 2024، ونعتقد أنه وبحلول تلك الفترة فإن البطولة ستكون تنافسية مع تواجد عدة فرق ضمن معركة اللقب، وأتوقع أن نكون نحن ضمنها كذلك".

وكانت مكلارين تسير ضمن منحىً تصاعديّ على صعيد المنافسة منذ موسم 2018، متقدمة ضمن ترتيب بطولة المصنعين لتحرز المركز الثالث في الموسم الماضي، وهو هدف تسعى لتكراره هذا الموسم.

وتعقيباً على سؤال حيال تأثير تطبيق القوانين الجديدة في موسم 2022 واحتمال أن تشكل دفعة للفريق ضمن سعيه لمنافسة فرق الصدارة، أوضح براون ضرورة التحلي بالصبر، خاصة وأن الخطوة الأخيرة للحاق بفريقي مرسيدس وريد بُل ستكون الأصعب.

فقال: "نحن نتقدم ضمن ترتيب بطولة المصنعين. بتنا نحتل المركز الثالث. أعتقد أن المهمة تصبح أكثر صعوبة كلما اقتربت من فرق الصدارة، ولا أتوقع أن نتقدم مركزاً في كل موسم!".

وتابع: "سيكون ذلك رائعاً، لكنني لا أعتقد أنه سيحصل".

واسترسل: "بالرغم من امتلاكنا للموارد التي تسمح لنا بالمنافسة على نفس المستوى، لكننا متأخرون على صعيد البنية التحتية، وبالرغم من وجود الاستثمارات لكن المسألة تحتاج إلى وقت ببساطة، خاصة نفق الهواء".

واستكمل: "بالنظر إلى أهمية ذلك، لا يمكننا تعويض الوقت الضائع، بل سننتظر لاكتمال كل شيء وذلك يستغرق بضع سنوات".

واختتم: "لن تكتمل المنشآت حتى 2024. حتى ذلك الحين سنقدم أفضل ما لدينا مع المعدات الحالية. قبل ذلك، لن نكون قادرين على هزيمة فرق الصدارة في معركة مباشرة".

لاندو نوريس، مكلارين وكارلوس ساينز الإبن، فيراري تصوير: صور موتورسبورت