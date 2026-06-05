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براون: لا أرى أية فرصة لانضمام فيرستابن إلى مكلارين في الوقت الحالي

نفى زاك براون، الرئيس التنفيذي لمكلارين، بشكل قاطع التقارير التي ربطت ماكس فيرستابن بالانتقال إلى الفريق في المستقبل.

منشور:
زاك براون، المدير التنفيذي لمكلارين

زاك براون، المدير التنفيذي لمكلارين

الصورة من قبل: سام باجنال

أثار ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، الكثير من التكهنات حول مستقبله بعدما ألمح إلى إمكانية مغادرة الرياضة إذا لم تُعدّل قوانين وحدات الطاقة المقررة لعام 2027 لصالح محركات الاحتراق الداخلي.

كما زادت حالة الغموض المحيطة بمستقبله بعد الإعلان عن انتقال مهندس السباقات الخاص به منذ فترة طويلة، جيانبييرو لامبياسي، إلى مكلارين بنهاية الموسم المقبل.

ويمتلك فيرستابن عقدًا مع ريد بُل يمتد حتى نهاية موسم 2028، لكنه أوضح أيضًا قبل جائزة موناكو الكبرى أنه لا يفكر حاليًا في توقيع عقد جديد.

وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام قبل جائزة موناكو الكبرى، وضع زاك براون حدًا للتكهنات المتعلقة بإمكانية انتقال فيرستابن إلى مكلارين.

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وذكّر براون الجميع بأن الفريق مرتبط بعقد مع لاندو نوريس حتى عام 2027، ومع أوسكار بياستري حتى عام 2028، مؤكدًا أن مكلارين لا تملك أي نية لتغيير تشكيلتها الحالية.

حيث قال: "نحن سعداء للغاية بتشكيلة سائقينا، وقد قلت ذلك باستمرار خلال السنوات الماضية. لذلك لا أرى أية فرصة لانضمام ماكس إلى مكلارين في الوقت الحالي".

وتابع: "ماكس بلا شك موهبة استثنائية، لكننا نمتلك سائقين يتمتعان بانسجام رائع مع بعضهما البعض".

وأردف: "في العام الماضي، حقق كل منهما سبعة انتصارات، وتُوج أحدهما بلقب بطولة العالم، بينما خسر الآخر اللقب بفارق منصة تتويج واحدة فقط. نحن أكثر من راضين عن تشكيلتنا الحالية".

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