براون: قد تخسر الفورمولا واحد أربعة فرق إن لم تُعالج الأزمة بطريقةٍ صحيحة

في ظلّ تأجيل سباقات الفورمولا واحد وعدم إقامة الجوائز الكبرى، تُواجه فرق البطولة مشاكل مالية ناجمة عن النفقات الشهرية على غرار رواتب الموظفين والسائقين، في حين تواجه في الوقت عينه احتمال خسارة جزء من العوائد المالية من قبل البطولة نفسها والرعاة.

ويعتقد براون بأنه يجب على البطولة اتخاذ خطوات إضافية على غرار تخفيض سقف النفقات (الميزانية) الذي سيدخل حيز التنفيذي في العام المقبل.

كما حذّر أنه في حال وجدت بعض الفرق نفسها في صعوبات مالية حقيقيّة فلن يكون هناك مشترين محتملين من أجل إنقاذها.

وقال براون لموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي "إنه وضعٌ مدمّر بالنسبة للفرق. وإذا كان مدمّرًا لعدد كافٍ منها...لحوالى فريقين، فإنّ ذلك سيُمثّل تهديدًا كبيرًا على الفورمولا واحد بأكملها".

وأضاف "هل يُمكنني أن أرى من خلال ما يحدث الآن في العالم أنه في حال لم نتعامل مع الوضع بشكلٍ عدائي غياب فريقَين عن شبكة الانطلاق؟ نعم بإمكاني ذلك".

وتابع قائلاً "في الواقع، أستطيع رؤية غياب أربعة فرق إن لم يتمّ التعامل مع المسألة بطريقةٍ صحيحة. وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي نعيشها الآن، لا أعتقد بأنّ التوقيت قد يكون أسوأ لناحية إنقاذ هذه الفرق من البعض كما كان يحدث في السابق".

وأكمل قائلاً "لذا أعتقد بأنّ الفورمولا واحد في حالةٍ هشّة للغاية في الوقت الحالي".

وفي مقابلةٍ منفصلة أخرى، أشار براون إلى أنّ الرياضة بإمكانها الاستمرار مع خسارة فريقٍ واحد فقط "لدينا حاليًا 10 فرق و20 سيارة على شبكة الانطلاق. منذ وقتٍ ليس ببعيد وبعد الأزمة المالية العالمية تواجدت 18 سيارة".

وأكمل "أعتقد بأنّ هذا هو العدد الأقصى، لذلك في الواقع، ربما بإمكان الرياضة تحمّل خسارة فريقٍ واحد فقط. ولكن خسارة فريقان يعني دخولنا المنطقة الحمراء، أمّا خسارة ثلاثة فرق فيعني ذلك حدوث مشاكل خطيرة للغاية".

وأوضح براون بأنّ الفرق وافقت بالمبدأ على تخفيض سقف النفقات المحدّد مسبقًا من 175 إلى 150 مليون دولار، إذ من الممكن تخفيضه أكثر مستقبلاً.

وقال "الجميع وافق على 150مليون دولار، حتى أنّ أحد الفرق الكبيرة على استعداد لتخفيض السقف إلى أقلّ من ذلك".

ملفات فيديو ذات صلة