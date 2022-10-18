براون في رسالة إلى "فيا": إفراط ريد بُل في النفقات "يُمثّل غشًا"

تُقيّم "فيا" حاليًا الخطوات التالية بعد إعلانها الأسبوع الماضي عن أنّ ريد بُل خرقت سقف نفقات العام الماضي، إلى جانب ارتكابها لخرقٍ إجرائي.

كما توصّل الاتّحاد إلى أنّ أستون مارتن ارتكبت هي الأخرى خرقًا إجرائيًا من جانبها.

ويملك الفريقان خيار "اتّفاق قبول الخرق" في حال اتّفقا مع ما توصّلت إليه "فيا"، أو يُمكنها اختيار تحدي المسألة وعرضها على هيئة تحكيم سقف النفقات.

وفي حين أنّ الدرب المُختار لا يزال غير واضح، راسل براون "فيا" ليُعلمها بأنّه يعتقد بأنّ المسألة حرجة للغاية ولا يجب التساهل معها.

وضمن الرسالة التي بعثها، والتي شاهد موقعنا "موتورسبورت.كوم" نسخة منها، قال الأمريكي: "يُشكّل خرق الإفراط في الإنفاق، وكذلك ربّما الخروقات الإجرائيّة، غشًا عبر توفير أفضليّة كبيرة على الأصعدة التقنيّة، والرياضيّة والماليّة".

وأضاف: "يجب أن يكون الوضع ببساطة أنّ كلّ فريق يُفرط في الإنفاق سيكسب أفضليّة غير منصفة في العام الحالي والتالي لتطوير السيارة".

وكان براون قد بعث بالرسالة إلى محمّد بن سليّم رئيس "فيا" وستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة بشكلٍ خاص الأسبوع الماضي.

لكن محتوى الرسالة انتشر بعد أن بعث بها براون كذلك إلى الفرق الأخرى الملتزمة بسقف النفقات نهاية الأسبوع الماضي.، وشمل ذلك فريق مرسيدس، وفيراري، وألبين، وألفا روميو، وهاس وويليامز.

عقوبات رياضيّة

زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

عبّر براون عن إيمانه بمراقبة "فيا" لإجراءات سقف النفقات حتّى الآن ضمن الرسالة، لكنّه قال أنّ طريقة تصرّف الهيئة الحاكمة الآن مهمّةٌ جدًا.

وجادل بأنّه لا يوجد عذرٌ لأيّ فريق أفرط في الإنفاق، خاصة في ظلّ اعتماد تجربة بيضاء للحدّ من الإنفاق في 2020.

كما عبّر عن إيمانه بأنّ أيّ خرقٍ لسقف الإنفاق يجب أن تنتج عنه عقوبة رياضيّة عوضًا عن الاقتصار على غرامة ماليّة.

وقال: "لا نشعر بأنّ العقوبة الماليّة وحدها ستكون عقوبة مناسبة لخرق إفراط في الإنفاق أو خرق إجرائيّ جدي، من الواضح أنّ هناك حاجة لاعتماد عقوبات رياضيّة في هذه الحالات، وفق ما تُحدّده فيا".

وأضاف: "نقترح معاقبة الإفراط في الإنفاق بتقليص سقف نفقات الفريق المعني للعام التالي للتحكيم بذات المبلغ الإضافيّ مع غرامة أخرى، على سبيل المثال إذا تجاوز فريق السقف بمليونين في 2021، وتمّ اكتشاف ذلك في 2022، سيُؤدّي ذلك إلى خفض نفقات الفريق بأربعة ملايين في 2023".

وأكمل: "من أجل وضع الأمور في سياقٍ واضح، فإنّ 2 مليون دولار يُمثّل 25 إلى 50 بالمئة من الميزانيّة السنويّة لتطوير السيارة، لذا فإنّ هناك مكسبًا إيجابيًا كبيرًا طويل الأمد من ذلك".

وأردف: "فضلًا عن ذلك فإنّنا نعتقد بأنّه يجب أن تكون هناك عقوبات رياضيّة صغرى عبر خفض وقت اختبارات أنظمة الموائع الحسابيّة ونفق الهواء بنسبة 20 بالمئة. يجب فرضها في العام التالي لتبديد أيّ أفضليّة غير عادلة يملكه الفريق وسيُواصل الاستفادة منها".

وواصل شرحه بالقول: "ومن أجل تفادي مراكمة العديد من الخروقات الطفيفة والاستفادة منها، نقترح تحويل الخرق الطفيف الثاني بشكلٍ أوتوماتيكي إلى خرق بارز".

ثمّ تابع: "أخيرًا وبالنظر إلى الجوانب الماليّة المعتمدة، يبدو اعتبار نسبة 5 بالمئة للخرق الطفيف مبلغًا كبيرًا، ونقترح نسبة أقلّ عند مستوى 2.5 بالمئة".

مستقبل سقف النفقات

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وشارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

شعر براون أنّه من الأساسي أن تكون "فيا" شفافة في كيفيّة تعاملها مع حالة ريد بُل، حيث يشعر بأنّ مستقبل سقف النفقات سيعتمد على ذلك.

وقال: "نتفهّم أنّ وضع إنفاق العديد من الفرق المختلفة، وعلينا اتّخاذ التحرّكات التالية والعقوبات بسرعة للحفاظ على نزاهة الفورمولا واحد والقوانين التي تتّبعها".

وأكمل: "من المهم أن تتواصل مراقبة سقف النفقات بشكلٍ شفاف للغاية، على صعيد تفاصيل أيّة خروقات وفي ما يتعلّق كذلك بالعقوبات".