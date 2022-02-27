براون: فرق الفورمولا واحد يجب أن تُرحّب بخطط أندريتي لا أن تشكّك بها

بدأت أندريتي محادثات مع "فيا" بشأن الانضمام إلى الفورمولا واحد بدءًا من 2024، وذلك بعد فشل جهودها العام الماضي في الاستحواذ على فريق ألفا روميو.

لكن في حين أنّ خطط أندريتي حظيت باهتمامٍ كبير، لم تكن جميع الفرق مقتنعة بضرورة منح الحظيرة الأمريكيّة موقعًا أوتوماتيكيًا.

إذ أوضح توتو وولف مدير مرسيدس وكريستيان هورنر مدير ريد بُل هذا الأسبوع أنّ على أندريتي إثبات قدرتها على توفير قيمة مضافة للفورمولا واحد قبل الترحيب بها.

وقال وولف: "نحن قمّة رياضة المحرّكات، هذا دوري الأبطال، وإعادة توزيع حقوق الامتياز ليس الهدف، لا يجب أن تكون الأمور هكذا، ليست تلك نيّة الفورمولا واحد ولا فيا".

لكنّ براون قال بأنّه لا شكّ في أنّ أندريتي من نوع الفرق التي يجب تشجيع دخولها الفورمولا واحد، حيث يعتقد بأنّ الفرق الحاليّة ستستفيد من انضمامها.

وقال لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعقد بأنّ أندريتي اسمٌ كبيرٌ وفريق سباقات لديه مصداقيّة عالية، ويُعرف داعموه ومن هو، ولا شكّ في أنّهم سيُساعدوننا على زيادة نموّ الرياضة في أمريكا الشماليّة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الفرق التي قد لا تدعم ضمّ فريقٍ آخر قصيرة النظر".

وأردف: "هل نحاول زيادة نموّ الرياضة؟ أم هل أنّنا نفعل ما تميل فرق السباقات لفعله بشكلٍ سيّئ، وهو التفكير في اليوم وليس في المستقبل".

وتمثّل أحد مصادر قلق الفرق الحاليّة في أنّه مع دخول فريق جديد فإنّ مداخيل حقوق البثّ ستتقلّص عبر اقتسامها على 11 عوضًا عن 10.

لكن هناك أداة في اتّفاقيّة الكونكورد الحاليّة تفرض على أيّ فرقٍ جديدة منضمّة دفع رسومًا بقيمة 200 مليون دولار لتغطية هكذا تراجعٍ في العائدات التجاريّة.

ويعتقد براون أنّ التركيز على الخسائر المحتملة في هذا الجانب لا يأخذ بالحسبان الصورة الأشمل لمساعدة فريق مثل أندريتي على تعزيز العائدات التي تولّدها الفورمولا واحد.