براون فخورٌ بصداقته بفاسور والمنافسة بين مكلارين وفيراري

أصبحت صداقة زاك براون الرئيس التنفيذي لفريق مكلارين مع مدير فريق فيراري فريدريك فاسور واضحة إلى درجة أنهما يستمتعان بالاحتفال بنجاحات بعضهما البعض.

وتفصل بين شارل لوكلير من فيراري ولاندو نوريس من مكلارين سبع نقاط فقط في بطولة السائقين مع في ظلّ ملاحقتهما للمتصدّر ماكس فيرستابن.

هذه قصة تشعر بالرضا الفريد بين فريقين من أقدم وأكثر الفرق تنافسية في الرياضة، ولكن براون يقول إنها تنبع من عدم ثقته في مبادئ بعض مديري الفرق الآخرين في حلبة فورمولا 1 للتسابق بشكلٍ نظيفٍ مثلما يحدث مع فيراري.

يأتي هذا بعد أن شارك فاسور في الاحتفال بفوز نوريس الأول في الفورمولا 1 في جائزة ميامي، حيث قام براون برمي قبعة مكلارين إلى فاسور.

استمتع كل من براون وفاسور برؤية سائقيهما الفائزين في السباقات الأخيرة. وفي الأسبوع الماضي، حصل براون على وشم لرسم حلبة ميامي ليكون تذكارًا دائمًا لفوز نوريس، بينما غطس فاسور في ميناء هرقل في موناكو للاحتفال بفوز لوكلير في موطنه.

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري وتيد كرافتز الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وبالنسبة إلى العلاقة المتنامية بين الثنائي، واللذين يفصل بين فريقيهما 40 نقطة في بطولة الصانعين، يقول براون إنها ترجع إلى مشاركتهما لنفس "الحدود الأخلاقية".

"يقوم فريد بعمل رائع"، قال براون لموقعنا موتورسبورت.كوم"، وأضاف: "أتمنى، ويمكنك فعل ذلك مع بعض المديرين أكثر من الآخرين، أن ننافس بقوة داخل وخارج الحلبة ولكننا سنتسابق بشكل نظيف".

وتابع: "لا أستطيع قول ذلك عن نصف فرق البطولة. وبعضهم سيء حقًا..."

وأكمل: "ما حدث بيني وبين فريد في ميامي كان طبيعيًا، حين أتى وألقيت له القبعة، هذا ما يجب أن تكون عليه الرياضة. أن تتمكن من منافسة بعضكم بشدة على الحلبة ومن ثم مصافحة بعضكم البعض بعد نهاية السباق".

وواصل حديثه بالقول: "إنها طريقة أكثر متعة للمشاركة في السباقات، لذا أنا أستمتع بذلك. لقد توصلت إلى أن عليك أن تتسابق مع الأشخاص بالطريقة التي يتسابقون بها معك. أفضل أن أتسابق بشكل نظيف ولكن لسوء الحظ لا يتسابق جميع المنافسين بشكل نظيف".

واستمرّ قائلًا: "الطريقة الوحيدة للتسابق مع بعض الأشخاص للأسف هي أن تتسابق معهم بالطريقة التي يتسابقون بها. إنه لأمر مؤسف لأن تلك ليس طبيعتي الحقيقية أو الطريقة التي أود أن أتسابق بها، لكنهم سيدفعونك خارج الحلبة إذا لم تفعل ذلك أولاً. أستمتع أكثر بالتنافس مع فريد لأنه من الممتع أن تكون لديك الروح التعاضدية ومعرفة أن هناك بعض الحدود الأخلاقية".

ومن الصعب تحديد مصدر غضب براون، ولكن من الواضح أنه تم إطلاق العديد من الانتقادات في اتجاه ريد بُل.

وكان براون صريحًا في التعامل مع معالجة أبطال العالم في التحقيق الداخلي مع المدير كريستيان هورنر.

كما عبّر عن استيائه من العلاقة القريبة بين ريد بُل وفريقها الشقيق "آربي".

"لا أعتقد بأنهم يغشون"، قال براون لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في فبراير، ثمّ تابع: "ولكن القوانين ليست مناسبة للغرض".

وأردف: "لا يُسمح في أي رياضة كبرى أخرى أعرفها أن تمتلك فريقين يتنافسان. ليست هناك رياضة أخرى كبيرة حيث يُمكنك فعل ذلك، بسبب التأثير السياسي وتبادل اللاعبين".

ويمكن أن يكون أحد الأسباب الأخرى التدقيق الإضافي الذي يتلقاه فريقه الآن بعد تحسن نتائجه، ولكنه يستبعد أي شكوك في نزاهة خصومه.

وعندما سُئل مباشرة عما إذا كانت لديه شكوك حول قانونية سيارات منافسيه، قال براون: "لا، أنا مرتاح حيال ذلك. هل أعتقد أن جميع الفرق تدفع الحدود؟ أعتقد أن هذا هو جزء من جوهر الفورمولا 1. هناك فرق بين الغش، الذي رأيناه مع فيراري ووحدة الطاقة قبل فريد - كان ذلك غير مقبول. ثم هناك الذكاء حول الأجنحة المرنة، وبالنسبة لي، هذا هو ما تتمحور حوله الفورمولا 1".

وأضاف: "المهندسون الذين يعتقدون أنه إذا لم يكن هناك نص يمنعنا من فعل ذلك فإنّ بوسعنا فعل ذلك، أعتقد بأن هذا جزء من رونق الفورمولا 1".

وتمرّ مكلارين بمنحى تصاعدي يأتي من قلب الفريق، لكنّ ذلك ازداد سهولة من خلال سائقَين فعالين بالقدر الكافي، نوريس وأوسكار بياستري، اللذين تفصل بينهما 50 نقطة في البطولة.

وتظل علاقة الثنائي وديّة في الوقت الراهن، لكن براون يعلم أنه مع تحسن مكلارين فإنّ المنافسة بين الزميلين ستزداد في الفريق، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التوترات.

لكنّه يقول إن لديه لحسن الحظّ الآليات لرصد وحلّ أي شرارات غضب بين السائقين عند حدوثها.

وقال في هذا الصدد: "لدينا تشكيلة سائقين رائعة. كلاهما مخلص للغاية، يتنافسان بشدة، ولكن يتسابقان بشكل نظيف".

ثمّ تابع: "لكنكم رأيتم زملاء الفريق الذين لا يتسابقون بشكل نظيف. عندما يشتبكان في نقاط معينة، فهناك احترام متبادل وعندما يحدث ذلك، سنجلس معًا ونتحدث ولن ندع الأمور تتصاعد وسنتعلم منها".

وأضاف: "لست داخل فرق أخرى، ولكننا رأينا التوترات تتفجر ولست متأكدًا مما إذا كان مدراء الفرق يتدخلون بما فيه الكفاية في وقت مبكر".

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأكمل: "هذه إحدى نقاط قوتي، ولدي الكثير من نقاط الضعف. المتعة شيء أحب أن أتحلى به مع الفريق وهذا يبعد التوتر عن الأجواء الداخليّة، لأنها بيئة مجهدة".

واختتم بالقول: "لذا، جزء من دوري، مثل عندما أمزح مع السائقين على شبكة الانطلاق، كل ذلك يهدف إلى إزالة الطاقة المرهقة من الجو".