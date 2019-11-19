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براون: على فيتيل ولوكلير "التعلم من هاميلتون"

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براون: على فيتيل ولوكلير "التعلم من هاميلتون"
19-11-2019

يرى روس براون المدير الرياضي للفورمولا واحد أنه يتوجب على سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير التعلم من مقاربة لويس هاميلتون والتحلي بالصدق بشكل أكبر حيال أخطائهما.

تسبب سائقا فيراري بالكثير من الجدل بعد حادثتهما في سباق جائزة البرازيل الكبرى قبيل نهايته.

ولم يعترف أيّ منهما بخطئه، بعكس ما قام به هاميلتون الذي اعترف مباشرة بخطئه في الحادثة التي جمعته مع أليكسندر ألبون.

بينما لمّح براون، المدير التقني السابق لدى فيراري، إلى إمكانية تحسّن سلوك سائقي فيراري.

فقال ضمن مداخلته المختصرة بعد نهاية سباق إنترلاغوس: "لا أودّ الخوض في الآراء حيال على من يقع اللوم الأكبر في الحادثة، لكن وبشكل عامّ ربما من الأفضل لو أن أحدهما سار على خطا هاميلتون واعترف مباشرة بالمسؤولية، كما فعل بطل العالم إزاء حادثته مع ألبون".

وأكمل: "في حال أرادت فيراري حقاً وضع حدّ لهيمنة مرسيدس، ليس عليها فقط تقديم سيارة تنافسية لسائقيها الموسم المقبل، ولكن عليها ضمان عدم تكرار حادثة كهذه. الفورمولا واحد رياضة جماعية، وخاصة في مارانيللو".

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بالمقابل، يرى براون أنه من المهم الآن أمام ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري إيصال رسالة إلى كلا سائقَيه حيال مسؤولياتهما تجاه الفريق وليس فقط تجاه نفسَيهما.

حيث قال: "بعد تصاعد التوتر خلال السباقات التي تلت العطلة الصيفية، بدا أن كل شيء قد هدأ في معسكر فيراري".

وأكمل: "لكن الآن، يواجه ماتيا بينوتو مهمة صعبة في إعادة الأمور إلى نصابها، كما أنه قال ذلك بالفعل خلال المقابلات التي تلت السباق".

واختتم: "اضطرّ للمواجهة والطلب من سائقيه وجهاً لوجه بتحمل مسؤولياتهما، ما يعني على الدوام في مارانيللو وضع مصلحة الفريق أولاً أمام المصلحة الشخصية، وهذا ما لم يحصل في سباق الأحد (في إنترلاغوس)".

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