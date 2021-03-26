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براون: على الفورمولا واحد تقبّل رخصة نتفليكس الفنيّة حتى وإن أزعجت البعض

قال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أنّ الفورمولا واحد ينبغي أن تتقبّل طريقة نتفليكس في عرض الحقيقة ضمن وثائقي "قُد للنجاة"، حتى وإن أزعجت بعض المشجعين.

براون: على الفورمولا واحد تقبّل رخصة نتفليكس الفنيّة حتى وإن أزعجت البعض

انقسمت الآراء حول الموسم الأخير من سلسلة "قُد للنجاة" بين متابعي الفورمولا واحد، حيث استمتع البعض برؤية ما يدور خلف كواليس الرياضة، بينما غضب البعض الآخر من الطريقة التي نُسجت بها بعض الدراما في الأحداث.

وتحديدًا، القطع المتواتر في المونتاج إلى محادثات الراديو أو بعض التعليقات لإثارة الجدل، حيث لوحظ كيف أن السلسلة حاولت تصوير بعض النزاع بين ثنائي مكلارين كارلوس ساينز ولاندو نوريس.

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لكن وبالرُغم من تلك الانتقادات، أوضح براون أن على الفورمولا واحد فهم النطاق الأوسع للمنافع التي عادت بها سلسلة نتفليكس على الرياضة، والتي لاقت شعبية كبيرة جدًا وساعدت في تعزيز مكانة الرياضة وتوسيع جمهورها.

فقال: "أعتقد بأنّ نتفليكس قامت بعمل رائع للفورمولا واحد. فقد كانت السلسلة هي المحتوى الأكثر مشاهدة، وأعتقد بأنها كانت كذلك في 25 دولة. لذلك أرى بأنّ الهدف الأساسي لنتفليكس هو إمتاع المشاهدين وجلب مشجّعين جُدد للفورمولا واحد، وفي رأيي تحقق ذلك، وهو أمر رائع".

في المقابل، قال براون أن تعامل نتفليكس مع الفورمولا واحد تجب مقارنته مع الطريقة التي تغلّب بها هوليوود المتعة على الحاجة إلى الواقعية في أفلامها.

"انظروا إلى فيلم مثل توب غان، أنا متأكد بأن كل طيار مقاتل شاهده قال بأنّه لا أحد يمكنه القيام بذلك على متن طائرة حربية، لكنّه كان فيلمًا رائعًا" قال براون.

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وأكمل: "بالطبّع جميعنا ممن يتواجدون في الرياضة يعلمون بأنّ كارلوس ولاندو جمعتهما علاقة رائعة، ولم يكن هنالك نوع التوتّر الذي تم تصويره في السلسلة. لكن عندما تقوم بتأسيس مسلسل تلفزيوني، فإنّك تخلق بعض المتعة التي نعلم جميعًا داخل البادوك بأنّها لم تكن هكذا تمامًا".

وأضاف: "لكنني أعتقد بأن ذلك أمر عادي، وأن الأكثر أهمية هو أن السلسلة قامت بالعديد من الأمور الرائعة من أجل جلب مشجعين جُدد للرياضة من حول العالم، لذلك نحن داعمون جدًا لنتفليكس وما يحاولون تحقيقه، حتى وإن حصلوا بعض الشيء على رخصة إبداعية هنا وهناك".

من جهته، تشارك كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل رأيًا مشابهًا مع براون، رغم تصريحه بأنه شعر بعدم الراحة في بعض الأوقات مع بعض الجوانب الدرامية للسلسلة.

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حيث قال: "إنه عرض تلفزيوني، لكنه يُظهر كذلك جانبًا من الرياضة لا يظهر عادة خلال التغطية التلفزية الاعتيادية لنهاية الأسبوع. حيث يعرض بعض الخصائص والشخصيات والتي تقدّم بطريقة تجذب المشاهدين. لكنه إجمالًا عمل إيجابي للغاية للفورمولا واحد، وشعبيته تبدو كبيرة".

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