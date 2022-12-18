براون: على الفورمولا واحد تخفيف القيود على القوانين التقنيّة بعد اعتماد سقف النفقات

جاء اعتماد سقفٍ لميزانيّات الفرق بدءًا من موسم 2021 نتيجة رغبة في إنشاء توازنٍ بين مختلف الفرق وضمان عدم تمتّع الفرق ذات الموارد الماليّة الأعلى بأفضليّة غير عادلة.

ومع تبني ذلك النظام طوال موسمين الآن، يعتقد براون بأنّه يجب التفكير في تخفيف القيود على القوانين التقنيّة للسماح بالمزيد من الابتكارات.

وقال: "أعتقد بأنّ لدينا قوانينًا مفرطة تحت سقف النفقات. إن كان هناك سقف، فسأختار السير في الوجهة المعاكسة، وهي افعلوا ما يحلو لكم. إن أردت استخدام ستّة إطارات على سيارتك فافعل ما تشاء. لكن هذا هو الحدّ الأقصى الذي يُمكنك إنفاقه".

ويعتقد براون بأنّ منح الفرق المزيد من الحريّة للسعي وراء الأفكار المبتكرة سيُساعد الرياضة، وسيضمن اختلافًا في شكل السيارات.

وقال: "لا أعلم سبب تضييق القوانين بهذا الشكل. أعتقد بأنّه في حال لدينا سقف نفقات، فيجب أن تكون هناك حريّة تقنيّة أكبر في الحقيقة".

وأضاف: "أعتقد بأنّكم سترون حينها ابتكارات أكبر ومجازفات أكثر. ستبدو السيارات مختلفة كذلك".

وأردف: "لدينا حوكمتان في الوقت الحاضر: يجب أن تبدو جميع السيارات مثل بعضها، ولا يُمكنك إنفاق أكثر من هذا القدر".

لكنّ الفورمولا واحد و"فيا" أوضحتا أنّ أحد الأسباب وراء تضييق القوانين التقنيّة الحاليّة يعود إلى الحاجة لضمان عدم تصميم الفرق لسيارات تضرّ بالتسابق.

وعندما سُئل براون حول ذلك قال: "قد يتضرّر التسابق، لكنّ ذلك سيُوفّر المزيد من الابتكارات، وأعتقد بأنّ الجميع سيتعلّم من بعضهم".

وأضاف: "مثلما حدث مع برون والناشر المزدوج في 2009. تمتّعوا بأفضليّة في البداية، لكنّ الأمور توازنت بالوصول إلى نهاية العام. كما أعتقد بأنّ ذلك جزء مثيرٍ للرياضة. لكنّه سيكون مجازفة كذلك".

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس وزاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين تصوير: إريك جونيوس