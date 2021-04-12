براون: سيدل أفضل مدير فريق في الفورمولا واحد

أشاد زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين بأندرياس سيدل كأفضل مدير فريق في بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث يعتقد الثنائي بأنّ الهيكل الإداري للفريق قد ساهم في تسريع عملية العودة من جديد إلى المقدمة.
انضم براون في البداية إلى مكلارين في 2016 قبل أن يصبح مديرًا تنفيذيًا في 2018. وبعد ذلك بعام، عيّن سيدل كمدير للفريق، مع انقسام المسؤوليات بين الثنائي بالطريقة التي تعزّز من وضع الفريق.
ومع اتّباع عدد من فرق الفورمولا واحد لمقاربات مماثلة في الإدارة مع تقسيم المهام بين عدد من أعضاء الإدارة العليا عوضًا عن وجود مسوؤل واحد عن كامل المهام، فإنّ مكلارين واضحة في أنّ تلك العملية أثبتت نجاحها.
واختتم: "لا أعلم كيفية إدارة فريق فورمولا واحد، تلك ليست إحدى مكامن قوتي، ولكن ذلك هو ما يبرع فيه أندرياس. لذلك فإنّ وظيفتي هي منحه الحرية، الدعم والموارد المالية لمساعدته على القيام بعمله. ولذلك فإنّ أندرياس لديه سلطة كاملة لإدارة فريق الفورمولا واحد بالطريقة التي يراها مناسبة".