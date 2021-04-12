براون: سيدل أفضل مدير فريق في الفورمولا واحد

انضم براون في البداية إلى مكلارين في 2016 قبل أن يصبح مديرًا تنفيذيًا في 2018. وبعد ذلك بعام، عيّن سيدل كمدير للفريق، مع انقسام المسؤوليات بين الثنائي بالطريقة التي تعزّز من وضع الفريق.

ومع اتّباع عدد من فرق الفورمولا واحد لمقاربات مماثلة في الإدارة مع تقسيم المهام بين عدد من أعضاء الإدارة العليا عوضًا عن وجود مسوؤل واحد عن كامل المهام، فإنّ مكلارين واضحة في أنّ تلك العملية أثبتت نجاحها.

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لكن براون أوضح كذلك بأنّ أحد العوامل التي لا يمكن الاستهانة بها هي مدى نجاح سيدل وجودته كمدير للفريق، إذ ساهم الألماني في دفع مكلارين نحو المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين العام الماضي.

"أعتقد بأنّ الهيكل الإداري لدينا في مكلارين يعمل على نحوٍ جيّد للغاية" قال براون.

وأضاف: "أندرياس وأنا تجمعنا علاقة عمل مذهلة. وأرى بأنّه واضح للغاية ما هو دوري، وما هو دور أندرياس، وذلك واضح جدًا للفريق كذلك".

وتابع: "وظيفتي كمدير تنفيذي لمكلارين ريسينغ هي أن أكوّن أكثر فريق سباقات تنافسي ومستدام من الناحية المالية، ليس فقط في الفورمولا واحد، ولكن في كل بطولة قد نخوض غمارها، مثل الإندي كار".

وأكمل: "أعتقد بأنّ مهمتي تتمثل كذلك في جلب أفضل الأشخاص في الصناعة، حيث أرى بأنّنا قمنا بذلك. إذ أنّ أندرياس في رأيي المتواضع هو أفضل مدير فريق في البطولة".

واختتم: "لا أعلم كيفية إدارة فريق فورمولا واحد، تلك ليست إحدى مكامن قوتي، ولكن ذلك هو ما يبرع فيه أندرياس. لذلك فإنّ وظيفتي هي منحه الحرية، الدعم والموارد المالية لمساعدته على القيام بعمله. ولذلك فإنّ أندرياس لديه سلطة كاملة لإدارة فريق الفورمولا واحد بالطريقة التي يراها مناسبة".