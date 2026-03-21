حاول زاك براون الرئيس التنفيذي لمكلارين إعادة تحفيز فريقه قبل جائزة اليابان الكبرى، عقب بداية صعبة لحقبة 2026 الجديدة في الفورمولا 1. وفي خطاب ألقاه أمام الفريق بعد عطلة نهاية أسبوع مخيبة في الصين، أكد براون أن مكلارين ستعود إلى طريق الانتصارات "عاجلًا وليس آجلًا".

وبعد أن كان الفريق القوة المهيمنة في 2025، عانت مكلارين في الحقبة الجديدة مع سيارات أصغر وأخف وأكثر تعقيدًا في 2026. وخلال اختبارات ما قبل الموسم، سجل الفريق ثالث أسرع زمن في البحرين وكان واحدًا من أربعة فرق تجاوزت 2000 كيلومتر من اللفات.

لكن ذلك لم ينعكس على الأداء في افتتاح الموسم في أستراليا، حيث تعرض أوسكار بياستري لحادث قبل انطلاق السباق، بينما أنهى بطل العالم لاندو نوريس السباق في المركز الخامس.

وبعد أسبوع، ازدادت الأمور سوءًا للفريق، حيث اضطر السائقان للانسحاب من جائزة الصين الكبرى بسبب مشاكل تقنية قبل انطلاق السباق. ونتيجة لذلك، يملك الفريق 18 نقطة فقط بعد سباقين وسباق قصير، وهو بعيد تمامًا عن بدايته في موسم 2025.

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس تكشف أنيابها وفيراري تحاول الضغط.. موسم كارثي لـ فيرستابن وتقلبات أستون مارتن!

وعقب هذه البداية المخيبة، حاول براون توحيد صفوف الفريق استعدادًا للعودة إلى المقدمة. وفي خطاب ألقاه لموظفي مكلارين في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد أن الفريق سيعود قريبًا إلى "الفوز بسباقات الجائزة الكبرى".

حيث قال: "علينا أن نستعد لليابان. لدينا أفضل سائقين في العالم، ولدينا أفضل فريق سباقات في العالم، ولدينا أفضل ثقافة عمل في فريق سباقات".

وأضاف: "لذلك دعونا نواصل العمل. نذهب إلى اليابان ونتسابق بهذه السيارات. سنواصل جميعًا القيام بعملنا، وأنا أتطلع إلى اللحظة التي نفوز فيها بالسباقات. أؤكد لكم أننا عندما نحقق فوزنا القادم، والذي سيكون عاجلًا وليس آجلًا، لن نفكر في بيانات السرعة أو البطاريات أو أي شيء من هذا القبيل. سنكون فقط نفوز بالسباقات".

هذا وتمتلك مكلارين تاريخًا في قلب المواسم الصعبة، حيث بدأت موسم 2024 بشكل متأخر قبل أن يصبح الفريق الأقوى بنهاية العام، ثم واصل هيمنته في 2025 بتحقيق لقبي السائقين والصانعين.

لكن لتحقيق عودة مماثلة في 2026، يواجه الفريق تحديًا كبيرًا. ففي ملبورن، أنهى نوريس السباق بفارق يقارب دقيقة كاملة خلف متصدر السباق جورج راسل على متن سيارة مرسيدس.

وفي الصين، كانت نتائج التصفيات لبياستري ونوريس في المركزين الخامس والسادس فقط، بفارق يقارب نصف ثانية عن مرسيدس.