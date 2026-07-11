براون: سنجلب تحديثات توازي ما قدمته فيراري طوال الموسم
أكد زاك براون الرئيس التنفيذي لفريق مكلارين أن الفريق سيجلب حتى نهاية الموسم عددًا من التحديثات لسيارة "إم.سي.إل40" يوازي ما قدمته فيراري، مشددًا على أنهم لن يعتمدوا أية قطعة جديدة قبل أن تصل إلى مستوى الأداء المطلوب.
لويس هاميلتون، فيراري وزاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين
الصورة من قبل: إريك جونيوس
يُعد الفريق المتمركز في ووكينغ الأقل إدخالًا لقطع جديدة على سيارة "إم.سي.إل40" خلال موسم 2026 مقارنة بمرسيدس، وفيراري، وريد بُل. بل إن بعض التحديثات أُزيلت من السيارة بعد فترة قصيرة لأنها كانت بحاجة إلى مزيد من العمل.
وأعلنت مكلارين خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة النمسا الكبرى أنها ستسير على خطى فيراري وريد بُل باستخدام جناحها الخلفي من نوع "ماكارينا". لكن قبل الحصة الحرة الأولى، تقرر أن القطعة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، ليتم إلغاء هذه الخطة.
ولم يُستخدم هذا الجناح الخلفي أيضًا في جائزة بريطانيا الكبرى، ولذلك تتجه الأنظار الآن إلى جائزة بلجيكا الكبرى الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كانت القطعة ستظهر على الحلبة للمرة الأولى.
وبرزت فيراري على وجه الخصوص بفضل العدد الكبير من حزم التطوير التي أدخلتها على السيارة خلال موسم 2026.
فمن خلال إضافة العديد من حزم التطوير الشاملة إلى سيارة "إس.إف-26" خلال أول تسعة سباقات من الموسم، وصلت فيراري إلى مستوى يسمح لها بمنافسة مرسيدس على الانتصارات.
واعترف براون بأن فيراري وريد بُل قدما عملًا ناجحًا للغاية في برنامج التطوير، مؤكدًا أن مكلارين ستجلب هي الأخرى عددًا مماثلًا من التحديثات إلى السيارة بحلول نهاية الموسم.
حيث قال: "فيراري وريد بُل متقاربتان جدًا بالفعل. عندما تنظر إلى قائمة التحديثات التي يتم إدخالها، كما قال فريد، فإنها لا تعطي دائمًا صورة واضحة. لكنني أعتقد أن فيراري وريد بُل قامتا بعمل رائع في برنامج التطوير".
وتابع: "مرسيدس أيضًا قامت بعمل جيد جدًا في تحديثاتها. أما نحن، فما زلنا متأخرين قليلًا. لكن الموسم لا يزال في بدايته، ومن المبكر جدًا استخلاص استنتاجات نهائية. لأنك لا تعرف متى ستُدخل الفرق الأخرى تحديثاتها إلى الحلبة".
وأكد براون أن برنامج التطوير في مكلارين لا يتأخر عن منافسيه، وإنما يحرص الفريق فقط على التأكد من جاهزية القطع الجديدة بالكامل قبل استخدامها.
فقال: "نعتقد أننا سنقدم بحلول نهاية الموسم العدد نفسه من التحديثات الذي قدمته فيراري. لا نعرف متى سيقدمون حزمة التحديث التالية، لذلك من المبكر التعليق على هذا الأمر الآن. وكما قال فريد، فإن الجميع يجلب التحديثات إلى الحلبة عندما تصبح جاهزة. لقد جهزوا قطعهم قبلنا".
واختتم: "لدينا العدد نفسه من التحديثات قادم. لكننا لم نركبها على سيارة السباقات بعد، لأننا نريد التأكد من أنها وصلت إلى مستوى الأداء الذي نريده قبل بدء الإنتاج. لقد قامت فيراري وريد بُل بعمل رائع فعلًا في هذا الجانب".
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