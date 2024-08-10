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فورمولا 1

براون: ساينز سيفوز من جديد في الفورمولا 1

يرى زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أن كارلوس ساينز سيكون بمقدوره تحقيق الفوز من جديد والصعود على العتبة العليا لمنصة التتويج.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: فيراري

سيغادر كارلوس ساينز صفوف فيراري نهاية الموسم الجاري، بعدما آثرت العلامة الإيطالية ضم بطل العالم السباعي لويس هاميلتون ليجاور شارل لوكلير في 2025.

وبعد أشهر من التكهنات وتقييم العروض المقدمة له من عدة فرق، استقر ساينز على استكمال مسيرته في الفورمولا 1 مع ويليامز، ليدافع عن ألوان الفريق بدءًا من الموسم المُقبل بجوار أليكس ألبون.

وبالرُغم من أن فارق المستوى الكبير بين ويليامز وفيراري، واعتبار الفريق البريطاني من مجموعة آخر الترتيب في الفورمولا 1، لكن زاك براون الذي سبق وعمل ساينز في مكلارين، لا يرى مستقبلًا ضبابيًا ينتظر الإسباني.

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حيث قال في حوار مع قناة دازن الإسبانية: "ما نزال نعتبر كارلوس فردًا من عائلتنا".

وأضاف: "إنه ما يزال صغيرًا وعندما تحدثنا سويًا عن مستقبله، قلت له: عقدك التالي لن يكون الأخير في مسيرتك، لذلك اذهب الآن إلى مكان تشعر فيه بالراحة حيث يمكنك إثبات نفسك ورؤية كيفية تطوّر هذا الفريق".

وتابع: "ربما تظهر مقاعد شاغرة أخرى في الفورمولا 1 قريبًا، لذلك أعتقد بأننا سنرى كارلوس على العتبة العليا لمنصة التتويج من جديد".

في المقابل، أشار براون إلى أن ساينز لن يبقى مع ويليامز لفترة طويلة، وهو الأمر الذي سبق وألمح إليه هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل.

ومن أجل أن يترك ساينز صفوف الفريق لاحقًا، فذلك يعني أن ويليامز لم تتطور بالقدر الكافي وأنه أصبحت هنالك فرص متاحة للإسباني مع فرق أكبر.

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