براون: زافناور ظهر "سخيفاً بعض الشيء" بعد تعليقاته حيال عقد بياستري في الفورمولا واحد
يرى زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين أنه كان محقاً بالاحتفاظ بصمته حيال "الفضيحة" التي أحاطت بعقد أوسكار بياستري في الفورمولا واحد، مشيراً إلى أن أوتمار زافناور مدير فريق ألبين يبدو الآن "سخيفاً بعض الشيء".
سيقود بياستري مع مكلارين الموسم المقبل، وذلك بعد أن حكم مجلس الاعتراف بالعقود لصالح انتقاله إلى مكلارين مع التأكيد على أنّ الاتفاقية المسبقة بين الأسترالي وفريق ألبين للموسم المقبل غير صحيحة.
وقبيل جلسة الاستماع، صرّح زافناور في سبا-فرانكورشان أنه واثق "جداً" من أن ألبين ستفوز بالقضية، كما شكك كذلك في نزاهة بياستري نظراً للدعم الذي قدمته ألبين له.
بينما لم يعلق براون أو أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين على المسألة حتى إعلان الحكم النهائي، وهي مقاربة يعتقد براون أنها كانت صائبة.
حيث قال: "قبل حكم المجلس، لم يكونوا يعرفون كل التفاصيل بينما حافظنا نحن على صمتنا بشكل متعمّد".
وأكمل: "الآن بعد صدور الحكم وظهور المزيد من التفاصيل، بات من الواضح ما حصل. كنا نعلم أن الحقيقة ستظهر في النهاية، بعكس محاولات إظهار صورة غير صحيحة عما حصل".
وأردف: "كنا ندرك وجود جدل حيال المسألة. لكننا مرتاحون بالكامل لطريقة تعامل المجلس مع القضية".
يشار إلى أنه وبعد إعلان الحُكم، لم يدّخر الفريق وقتاً في تأكيد انضمام بياستري لقيادة سيارة مكلارين الموسم المقبل، بديلاً عن دانيال ريكاردو.
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براون: زافناور ظهر "سخيفاً بعض الشيء" بعد تعليقاته حيال عقد بياستري في الفورمولا واحد
يرى زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين أنه كان محقاً بالاحتفاظ بصمته حيال "الفضيحة" التي أحاطت بعقد أوسكار بياستري في الفورمولا واحد، مشيراً إلى أن أوتمار زافناور مدير فريق ألبين يبدو الآن "سخيفاً بعض الشيء".