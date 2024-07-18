براون: ريد بُل "تخاف" من مواجهة فيرستابن بأخطائه

عاد زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين للهجوم على غريمتهم ريد بُل، موجهًا إصبع الاتهام للعلامة النمساوية بأنها "تخاف" من أن تواجه سائقها ماكس فيرستابن بأخطائه خشية ردة فعله.

بعد أن نجحت مكلارين في إغلاق فارق الأداء مع ريد بُل، بات الفريق منافسًا منتظمًا في الصدارة مع سائقه لاندو نوريس الذي نافس على الفوز في مواجهة فيرستابن خلال السباقات الأخيرة.

لكن الجدل أثير في النمسا على إثر الحادثة التي جمعت بينهما وتسببت بانسحاب سائق مكلارين في اللفات الأخيرة من السباق.

وقد دافع كريستيان هورنر عن سائقه فيرستابن عبر اللاسلكي في نهاية السباق، قائلًا بأن نوريس "لم يتصرف على نحوٍ صائب" ضمن المعركة التي جمعت بينهما.

فيما انتقدت مكلارين مقاربة فيرستابن في القيادة والحركات الدفاعية غير القانونية التي استعملها، حتى أن أندريا ستيلا مدير الفريق صرّح بأن تصرفات الهولندي الحالية هي نتاج إخفاق فيا سابقًا في معاقبته على نحوٍ لائق جراء حوادثه المشابهة مع لويس هاميلتون في 2021.

فيما اتهم براون ريد بُل بعدم احترام القوانين وانتقد ذهنية "الفوز بأي ثمن" التي يتبعونها، مع الإشارة في سيلفرستون إلى أن فرق الفورمولا 1 عليها مسؤولية أن ترشد السائقين للتفرقة بين ما هو صائب وما هو خاطئ.

لكنه عاد الآن قُبيل جائزة المجر نهاية هذا الأسبوع ليواصل انتقاده للعلامة النمساوية، واصفًا إياها بالخائفة من فيرستابن.

حيث قال في تصريحات لصحيفة الإندبندنت: "يبدو لي أن ريد بُل خائفة من ماكس. على عكسنا نحن، فنحن أمناء وصرحاء مع سائقينا. إذ أنه وفي حال لم يخبره أحد أن ما فعله كان مخالفًا للقوانين، فلماذا سيفكر في عكس ذلك؟".

وتابع: "لكن أن يأتي كريستيان عبر الراديو ويوجّه اللوم نحو لاندو، من تخدع بذلك؟ الجميع شاهد ما حصل. والقوانين واضحة للغاية، عليك أن تترك مساحة بعرض سيارة. وهو لم يفعل ذلك. لماذا تعيّن عليه قول أي شيء من الأساس؟ كان ذلك غير لائق بالمرة".