براون: رحيل سيدل ساعد على مراجعة تقنية "أكثر عدائية" لفريق مكلارين

بعد جائزة السعودية الكبرى، أعلن الفريق أن المدير التقني جايمس كي ترك الفريق وتم تطبيق بنية جديدة مع ثلاثة مدراء تقنيين بدلاء: بيتر برودرومو (الانسيابية)، دايفيد سانشيز (تصميم السيارة والأداء) ونيل هاولدي (الهندسة والتصميم).

وأوضح براون أنّ التغييرات حصلت بسبب ضعف تطوير سيارة 2022، وأن رحيل أندرياس سيدل العام الماضي وتعيين أندريا ستيلا مكانه، ساعد على دفع الأخير لإجراء مراجعة معمّقة للقسم التقني.

فقال بروان معلقاً على بداية موسم 2022 الماضي: "من الواضح أننا بدأنا الموسم ببعض التحديات خلال التجارب الشتوية مع أقنية المكابح".

وأكمل: "السيارة كانت مقبولة. من ثم واجهنا مشاكل متعلقة بالسائقين وغير ذلك. لكن وتحت السطح، لم أكن مسروراً من معدل التطوير".

وتابع: "ذلك كان في القسم الثاني للموسم، عند النظر إلى معدلات تطوير الفرق الأخرى مقارنة بمعدل تطويرنا نحن".

وأردف: "حينها بدأنا نخوض النقاشات التي تتعلق بتغيير مدير الفريق ما أفسح المجال أمام المزيد من التعديلات الأكثر عمقاً مع أندريا حيث كان ذلك دافعاً له نحو المزيد من المراجعة للوضع وهذا ما قام به بالضبط".

بالمقابل، شدد براون على أن تواجده مع مكلارين منذ 2015 ساعد ستيلا على فهم ما يحتاجه الفريق بالضبط.

فقال: "من الواضح أن تواجده معنا كان يعني أنه لم ينطلق من الصفر إن صح التعبير".

وأكمل: "خرجنا في النهاية بنموذج منطقي تماماً بالنسبة لنا، وبدأنا بوضع الخطط المناسبة".

وأشار براون أنه وبالرغم من التخلي عن كي، فإنه لم يكن خائفاً من اتخاذ قرارات كبيرة بهدف دفع الفريق للأمام بعد القرار بعدم المواصلة مع السائق السابق دانيال ريكاردو.