براون: جميع أقسام مكلارين من خامة أبطال العالم للفورمولا 1

زعم زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أنّ جميع أقسام فريق الفورمولا 1 "من خامة أبطال العالم" وذلك بعد أعوامٍ من الاستثمار.

استلم براون قيادة الحظيرة المتمركزة في ووكينغ أثناء فترة عدم استقرار مالي في العقد الماضي، وبالرغم من المصاعب الإضافيّة التي شملت شائعات استحواذ آودي على الفريق، فإنّ الأمريكي قاد مكلارين لتُصبح واحدة من أكثر الفرق المدعومة من قبل الرعاة في البطولة.

ومع تأمين تلك المداخيل، تمّ إجراء العديد من التحسينات على البنية التحتيّة في مركز مكلارين للتكنولوجيا، إلى جانب تغييرات في هيكل الإدارة وموظّفي الفريق.

ومع هدوء التحرّكات والتعاقدات الآن، يعتقد براون بأنّ جميع الجبهات تعمل نحول تحقيق النجاحات في البطولة.

وقال براون ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في جائزة بلجيكا الكبرى: "كلّ شيء يجهز".

وأضاف: "لدينا استثماراتنا الرائعة من مساهمينا ورعاتنا. لدينا سائقان رائعان، ولدينا فريق تقني رائع، والقيادة الكاملة للفريق، والفريق التقنيّ يحتاج للموارد، والقاعدة الجماهيريّة، وقاعدة شركائنا من أجل ان نكون قادرين على فعل ما نقوم به".

وأردف: "يستخدم أندريا عبارة خامة أبطال العالم وأودّ أن أقول أنّ جميع الأقسام، والتي تصبّ في خانة الأداء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، جميعها من خامة أبطال العالم".

ويُمكن دعم قناعة براون عبر الأداء على الحلبة كون الفريق يقترب من ريد بُل في صدارة الترتيب العام لبطولة الصانعين.

وبالرغم من نقاط الاستفهام التي طُرحت حول أخطاء مكلارين الاستراتيجيّة في السباقات الأخيرة، وهي مشكلة ظهرت عبر مشكلة نوريس في مواجهة بياستري والمبادلة بينهما في المجر، وهي مشكلة غطّت على ثنائيّة الفريق المثيرة هناك.

وقال براون في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ بعض الأخطاء التي ارتكبناها هذا العام تعود إلى أنّنا فريق يافعٌ على صعيد التواجد في مقدّمة الترتيب مثلما نفعل الآن".

وأضاف: "لم نُحسّن أداءنا في سيلفرستون، ونجحنا في النهاية في المجر، لكن من دون بعض الحماس. لذا أعتقد بأنّ هناك بعض الجوانب لأخذها من هناك".

وأكمل: "أعتقد بأنّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس قال سابقًا أنّك لا تتعلّم هذه الأشياء أحيانًا إلّا عندما تكون في حميّة المعركة، ونحن فيها الآن، ونتعلّم بعض الأشياء بالتقدّم إلى الأمام، لكنّ ذلك طبيعي".

واختتم بالقول: "ما أقوله دائمًا للفريق هو أنّ الأخطاء مقبولة، علينا فقط التعلّم منها وعدم ارتكابها مرّتين. يجعلك ذلك أكثر ذكاءًا في المرّات المقبلة. لذا أنا مرتاحٌ حيال التعلّم ممّا نمرّ به هذا العام".