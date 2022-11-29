براون: انتقال ريكاردو إلى ريد بُل فرصة لعودة مباشرة إلى الفورمولا واحد
يرى زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين أن خطوة انتقال سائقه السابق دانيال ريكاردو إلى ريد بُل بدور السائق الثالث، تمثل فرصة مباشرة لعودته إلى الفورمولا واحد لاحقاً.
وافق الأسترالي على فك عقده مبكراً مع مكلارين بنهاية الموسم الجاري، حيث لم تثمر الشراكة بينهما عن تحقيق النتائج المرغوبة.
وبعد تقييم خياراته لموسم 2023، قرر ريكاردو الانتقال إلى ريد بُل بدور السائق الثالث مع هدف العودة للسباقات في 2024.
وبينما ما زالت هناك شكوك حيال الطريقة الأفضل أمام الأسترالي للحفاظ على حظوظه بالعودة للسباقات، لكن زاك براو المدير التنفيذي لدى مكلارين يرى أن ذلك يوفر فرصة مباشرة له.
حيث أشار إلى نيك دي فريز كمثال، حيث قام الهولندي بعمل رائع بديلاً عن أليكسندر ألبون مع ويليامز في مونزا، وكسب بالتالي فرصة خوض السباقات مع ألفا تاوري لموسم 2023.
فقال: "انظروا كيف سارت الأمور مع نيك بعد حصة جيدة واحدة. فجأة بات مرغوباً. لذا إن لم يتمكن أحد أولئك السائقين لدى ريد بُل من المشاركة لسبب ما، حينها سيظهر دانيال فجأة ويقود السيارة وهذا ما قد يغيّر من حظوظه".
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وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت المشاركة مع ريد بُل كسائق ثالث أفضل من المشاركة مع هاس في السباقات، ردّ براون: "من الصعب الحكم. من جهة، لو نظرنا إلى سائق مثل كيفن ماغنوسن، لوجدنا أنه وجد طريقه للعودة إلى الأداء الجيد مجدداً".
وأكمل: "بالمقابل في حال مرض أحد سائقي ريد بُل، تصبح فجأة على متن سيارة قادرة على الفوز بالسباقات، وتفوز بأحد السباقات وتصبح مجدداً محط الأنظار. لذا أعتقد أنه من الصعب الحكم على الفرصة الأفضل".
وأكد براون أنه متفاجئ من عدم سعي الفرق الأخرى لضم ريكاردو حالما بات من الواضح بعد العطلة الصيفية أنه لن يبقى مع الفريق.
فقال: "أنا متفاجئ لأن بعض الفرق لم تقم باستدعائه. لكنني أعتقد بأنه لم يكن مهتماً بالقيادة مع بعض الفرق كذلك".
وأكمل: "لكن من الواضح أنه يريد البقاء ضمن الرياضة. لقد فاز في مونزا العام الماضي، لديه ثمانية انتصارات. لذا فهو يمتلك المؤهلات".
واختتم: "لم ننجح بمساعدته على إطلاق مواهبه، ونأمل أن ينجح بذلك ضمن بيئة أخرى، لأنني أعتقد بأننا نريد بقاء دانيال ضمن السباقات".
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