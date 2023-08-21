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براون: انتقادات نوريس لم تكن يوماً محبطة

أكد زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين أن الانتقادات العلنية لسيارة موسم 2023 الجاري في الفورمولا واحد، ليست محبطة على الإطلاق.

خلدون يونس
من قبل:
زاك براون، لاندو نوريس، مكلارين

لم تنجح مكلارين بتقديم السيارة التي كانت تريدها مع بداية الموسم، ما أدى لتغييرات كبيرة في الهيكلية التنظيمية للفريق بقيادة مدير الفريق الجديد أندريا ستيلا.

وبالفعل ظهرت أولى ثمار تلك التغييرات التقنية قبل العطلة الصيفية، حين نجح نوريس بالوصول إلى منصة التتويج مرتين، بينما حقق زميله الناشئ أوسكار بياستري نتيجة قوية بالمركز الثاني في سباق بلجيكا القصير.

ورغم أن نوريس سُمع عدة مرات وهو ينتقد السيارة علناً أمام وسائل الإعلان واصفاً إياها "بالسيئة جداً" ضمن المنعطفات البطيئة، لكن براون أكد أن تعليقات سائقه لم تكن يوماً محبطة للفريق.

فقال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن جميعنا متحفزون. نحن مجموعة مسرورة بالعمل معاً، ونشعر بالإحباط سوية كذلك".

وأكمل: "لذا إن أدلى بتصريح معين، بشكل متواصل، فإنها مسألة تحفّزنا".

وتابع: "نحن لا نشعر بالهزيمة، بل نقاتل دوماً وبقوة. ويمكن المقارنة مع بداية الموسم التي كانت قاسية علينا".

وأردف: "بالمقابل، تحت السطح، كنا ندرك مقدار التطور الكبير ضمن نفق الهواء".

واسترسل: "الفريق يتعامل مع ذلك بشكل جيد جداً، لذا نحن متحفزون دائماً".

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من جهة أخرى، أكد براون أن الفريق أدرك مشاكل السيارة لكن لم يكن هناك وقت كافٍ قبل بداية الموسم لحلها، ما أدى لتأخير اعتماد التحديثات المطلوبة.

فقال: "هناك أمور أدركناها بالفعل منذ النصف الثاني للموسم الماضي".

وأكمل: "خضت بعض النقاشات حول سبب خسارة الزخم الأمر الذي يعتبر في الفورمولا واحد عودة للخلف".

وتابع: "سيكون من غير المفيد الكلام عن مستوى السيارة مع بداية الموسم ونحن ندرك بالفعل موقع السيارة التنافسي حينها".

وأردف: "كنا نعلم التغييرات المنتظرة، كما أشارت بذلك البيانات التي كنا نراها".

وأضاف: "ذلك منحنا الكثير من الثقة خاصة حين رأينا توافقاً بين البيانات والنتائج على المسار، سواء أكانت تلك بيانات سيئة أم جيدة".

يشار أن مكلارين تقدمت للمركز الخامس ضمن ترتيب المصنعين بالاقتراب من النصف الثاني للموسم، بعد أن نجحت بالتفوق على فرق مثل فيراري، مرسيدس وأستون مارتن.

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