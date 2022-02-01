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براون: الفوز بلقب الإندي كار سيكون طريق أوارد الأسرع إلى الفورمولا واحد

يعتقد زاك براون أنّ أفضل فرصة لباتو أوارد للانتقال إلى الفورمولا واحد ستكون عبر فوزه بلقب بطولة الإندي كار.

براون: الفوز بلقب الإندي كار سيكون طريق أوارد الأسرع إلى الفورمولا واحد

استمتع أوارد بمذاقه الأوّل لسيارة فورمولا واحد في نهاية العام الماضي في أبوظبي عندما شارك في اختبارات السائقين اليافعين كجائزة لتحقيقه انتصاره الأوّل في الإندي كار مع فريق آرو مكلارين.

وأكمل المكسيكي العام ثالثًا في ترتيب بطولة الإندي كار وكان يُنافس على البطولة حتّى السباق الأخير مُحرزًا الفوز في تكساس وديترويت.

وعلى إثر اختباره مع مكلارين في أبوظبي، قال أوارد أنّه يعتقد بأنّ هناك مجال عامين لإنجاح الانتقال إلى الفورمولا واحد، وأنّه سيفعل "كلّ شيء للقيام بذلك".

ولطالما شدّد براون المدير التنفيذي لمكلارين ريسينغ على أهميّة حفاظ أوارد على تركيزه على مهامه في الإندي كار، وشعر بأنذ الفوز بالبطولة سيكون السبيل الأسهل له لإثبات جدارته بمقعدٍ في الفورمولا واحد.

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وقال حيال ذلك: "ذلك بالضبط ما قلته له، الطريق الأسرع إلى الفورمولا واحد هو القيام بما قام به خوان بابلو مونتويا أو أليكس زاناردي أو جاك فيلنوف أو مايكل أندريتي: الفوز في الإندي كار".

وأضاف: "ستكون تلك فرصتك الأفضل للوصول إلى الفورمولا واحد. إنّه موهوبٌ بشكلٍ لا يُصدّق. لديه شخصيّة رائعة. أعتقد بأنّ لديه ما يلزم من منظور الموهبة النقيّة ليكون سائق فورمولا واحد".

وأكمل: "من الواضح أنّ الفورمولا واحد رياضة مختلفة جدًا، لذا سيكون لديه الكثير لتعلّمه، مع كلّ الأزرار على سبيل المثال، لكنّه سيتعلّم بالتأكيد".

وأردف: "يحتاج للتركيز على الإندي كار، سيكون ذلك أفضل طريقٍ له نحو الفورمولا واحد. أعتقد بأنّ جدول العامين صحيح".

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