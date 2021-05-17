براون: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار "مسألة وقت فحسب"

يخوض الثنائي هاميلتون وفيرشتابن معركة محتدمة على لقب بطولة العالم للفورمولا واحد في 2021، إذ وعلى الرُغم من تجاوز كل منهما للآخر في كل سباق حتى الآن، لكنّهما تمكنا من الإبقاء على الصراع نظيفًا إلى الوقت الحالي.

لكنّ براون يرى بأن حدّة المنافسة بينهما تجعل من الحتمي في مرحلة ما أن يحيط الجدل بمعركتهما سويًا.

حيث قال: "أعتقد بأنّ الندّية وثنائيات المنافسة أمر رائع للرياضة، ووجود هذين السائقين ضمن هذه المعركة أمر جيّد".

وأضاف: "في مرحلة ما على مدار الموسم، نأمُل أن تخلق تلك المعركة فرصة بالنسبة لنا، حيث أعتقد بأنها مسألة وقت وحسب قبل أن يعتزم كلاهما على عدم السماح للآخر بالتقدم عند المنعطف الأول ولا يخرج كلاهما منه".

هذا ويرى براون أن المعركة القريبة بين هاميلتون وفيرشتابن تمثّل عاملًا إيجابيًا للفورمولا واحد، كما ساهمت في أن ترى الرياضة الأفضل من كل منهما.

فقال: "أعتقد بأنّ ذلك أمر رائع للفورمولا واحد. حظي لويس برحلة سهلة، بخلاف عامه مع نيكو (روزبرغ)، لذلك أعتقد بأننا نشهد معركة رائعة هذا العام، حيث أرغم ماكس غريمه على رفع مستوى أدائه، وليس لأنه كان بحاجة لتحسين مستواه، لكنّه بالتأكيد ضمن أفضل مستوياته الآن".

وتابع: "لويس سائق ذكي للغاية، حيث بوسعكم رؤيته جالس بهدوء في انتظار الهجوم من دون حماسة زائدة عن اللازم، إذ أرى بأن خبرته تلعب دورًا كبيرًا الآن".

من جهته، يرى لاندو نوريس سائق مكلارين أنه كان من الممتع مشاهدة المعارك القريبة التي جمعت بين هاميلتون وفيرشتابن، والتي وفّرت نظرة مثيرة للاهتمام على المقاربات المختلفة التي يتّبعها كلا السائقين.

فقال: "ماكس ينقضّ على تلك الفرص، مثل المنعطف الأول في إسبانيا. كانت مغامرة كبيرة. إذ أنه وإذا ما انعطف لويس حينها، كانا ليصطدما ببعضهما البعض. كان ماكس ملتزمًا جدًا بحركته، لكن تلك هي الفرص التي يحتاجها في تلك المرحلة، كونهم أبطأ بعض الشيء من مرسيدس. لكن ذلك أيضاً هو ما يجعل المعركة بينهما ممتعة، كون لويس حينها يتعين عليه العودة ومحاولة تجاوزه".

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