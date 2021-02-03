براون: الحقبة الجديدة للفورمولا واحد "تلائم قدرات" مكلارين

سيكون 2021 أول موسم في تاريخ الفورمولا واحد يتم خلاله اعتماد سقف للنفقات يقدر بـ 145 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن مساعي تقريب مستويات المنافسة بين الفرق.

وتعمل الفورمولا واحد على هيكلة جديدة للعوائد المالية كجزء من اتفاقية كونكورد الجديدة، وذلك ما يعني مزيداً من العدل في تقاسم العوائد بين الفرق.

وبدا براون واثقاً من أن هذه التغييرات في الفورمولا واحد ستقوّي من فريق مكلارين، إضافة إلى تقريب مستويات المنافسة بين الفرق ككل.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "الحقبة الجديدة للفورمولا واحد تلائم قدراتنا تماماً".

وأكمل: "سقف النفقات، كان علينا خفض إنفاقنا قليلاً لكن ليس بمقدار فرق الصدارة الأخرى التي كانت تنفق أكثر منا بكثير".

وأردف: "الهيكلية الإدارية باتت أفضل لأنها تمنح المزيد من القوة للفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’، لأن الفرق تميل نحو الجوانب السياسية والمنافع الخاصة".

وأضاف: "توزيع العوائد المالية لا يعتبر تغييراً كبيراً بالنسبة لنا، لكنه سيقارب المستويات التنافسية ويعزز نوعية المنافسة".

واضطرت مرسيدس، فيراري وريد بُل لخفض نفقاتها بشكل كبير في الفورمولا واحد نتيجة لقانون سقف النفقات.

وعبر براون عن حماسته لمثل هذه التغييرات والتي تنشئ جواً أكثر عدالة لناحية المنافسة على الحلبة.

فقال: "عملياً، لدينا ستة أو سبعة فرق ستعمل جميعها على الحدّ الأقصى من سقف النفقات".

وأكمل: "ألفا تاوري تمتلك تمويلاً جيداً. وهم يعملون بجد وصمت، ولا أتوقع أنهم يعانون نقصاً في الموارد. من الواضح كذلك أن لورانس سترول استثمر الكثير من المال في فريقه. ولدينا كذلك رينو، الذين أعتقد أنهم ضمن نفس مستوانا".

وتابع: "لدينا سبعة فرق تقريباً ستنافس ضمن ميزانيات متماثلة. وأعتقد أن هذا أمر رائع. لأن ذلك يعني منافسة مشتعلة بين سبعة فرق".

واسترسل: "في الحقيقة، لا أعتقد أنه بوسعنا تجاهل أي فريق ضمن البطولة لناحية القدرة التنافسية، وذلك جيد للرياضة ككل".

واختتم: "سيكون من الرائع لو نعود إلى الحقبة التي كان خلالها الفوز بثلاثة أو أربعة سباقات يمنحك اللقب، وليس الفوز بـ 14!".