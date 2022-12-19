براون: الثقة كانت "غائبة تماماً" في فريق مكلارين عند انضمامي

تعقيباً على التقدم الذي حققه فريق ووكينغ منذ انضمام براون في 2016، أوضح براون أن الفريق كان في وضع صعب للغاية في بدايات تسلمه لمركزه.

حيث أكد أن المعنويات كانت منخفضة للغاية، فقال: "طريقة العمل السابقة كانت تُشعرهم بأن الجميع مذنب حتى تثبت براءته. بالتالي لم يكن هناك أي عمل جماعي كفريق".

وتابع: "بدأت الأمور من القمة حيث كانت هناك الكثير من الأمور تجري بين أعضاء مجلس الإدارة، ولم يكن هناك إشراف حقيقي على فريق الفورمولا واحد لأن الجميع كان يحاول الاستحواذ على حصة الآخر. لم تكن هناك قيادة فعلية برأيي".

وأردف: "لا أعتقد أن ما جرى كان بسبب خطأ شخص بعينه، لأن مجلس الإدارة لم يكن على توافق وهذا ما أثّر على كامل هيكلية العمل، لكن كان هناك غياب كامل للثقة".

واسترسل: "كنت أعلم أن هناك تاريخاً عريقاً من أبطال عالم وانتصارات في السباقات. لكن المسألة كانت تتعلق بضم جهود الجميع للتعاون معاً في اتجاه واحد، وذلك استغرق بعض الوقت".

منصور عجة ورون دينيس تصوير: صور موتورسبورت

من جهة أخرى، شدّد براون أن هذه التعقيدات باتت من الماضي، حيث أكد أن مؤسسة مكلارين تعمل بشكل صحيح في كل أجزائها.

فقال: "العلاقات باتت واضحة جداً. لدينا مجلس إدارة للسباقات ومجلس إدارة للمجموعة. الأول يتخذ قرارات تتعلق بالسباقات والثاني يتخذ قرارات تتعلق بنواحي الطرازات التجارية".

واختتم: "أشعر بأنني أحظى بالدعم الكبير من الجميع. كل ما أحتاجه من مجلس الإدارة، يقومون بتأمينه. وهذه الطريقة في العمل فعالة جداً، جداً".