براون: "الاستثمار الناجح" وراء انضمام ريكاردو إلى مكلارين في 2021

وقع ريكاردو عقداً للانتقال إلى مكلارين شهر مايو الماضي كجزء من تقلبات سوق السائقين، والتي أشعلها خروج سيباستيان فيتيل من فيراري نهاية الموسم الجاري واستبداله بالإسباني كارلوس ساينز سائق مكلارين الحالي.

وتأتي هذه الخطوة كمحاولة ثانية لضم الأسترالي، حيث لم يُخفِ براون محاولة التوقيع مع ريكاردو كبديل عن فرناندو ألونسو لموسم 2019.

وقرر ريكاردو في نهاية المطاف توقيع عقد لموسمين مع رينو بدلاً من ذلك.

ووفقاً لبراون، فإنه لم يكن من المفاجئ انتقال الأسترالي إلى فريق آخر حينها، نظراً لأن مكلارين لم تكن في أفضل حالاتها.

لكنه أشار إلى أن ذلك قد ساعد في المرة الثانية لإتمام صفقة ريكاردو، عندما بدأت نتائج مكلارين القوية بالظهور.

فقال ضمن برنامج "فاست لاين" الإذاعي عبر الإنترنت: "منذ عدة سنوات كنا لتونا خارجين من موسم سيء جداً، أحد أسوأ المواسم في تاريخ مكلارين".

وأكمل: "حقيقةً، في تلك المرحلة، لم يكن بوسعي سوى تقديم الوعود والتوقعات، إلى دانيال، حيال فريقنا".

وتابع: "لكن كل ذلك لم يكن سوى كلامٍ حينها: سأوظف مدير فريق رائع إلى جانب مدير تقني رائع، وسنحظى بجميع الموارد التي نحتاجها، وسنستثمر في هذا وذلك… كانت هناك الكثير من الوعود".

وأردف: "أعتقد أن ذلك بدا جيداً، لكننا كنا خارجين من أحد أسوأ المواسم في تاريخ مكلارين. وفي نهاية المطاف، لم ننجح بضمه لتلك الأسباب".

واسترسل: "الآن، وبدلاً من القول أنني سأوظف مدير فريق رائع، يمكنني القول ’لدي أندرياس سيدل’ الذي حقق تغييراً هائلاً في الفريق، ويمكنني القول أنه بات لدينا جايمس كي، بدلاً من القول أننا نبحث عن مدير تقني رائع".

واستكمل: "أعتقد أنه وبعد موسم واحد، بات قادراً على رؤية الاستثمار الناجح والصحيح في جميع النواحي، والنتائج التي نسجلها".

وبينما لم يكشف ريكاردو عن أي عامل محدد وراء تركه لفريق رينو إلى مكلارين، لكن براون يشعر بأنّ تواجد شخصية قديرة بحجم سيدل - مدير فريق بورشه السابق في "دبليو إي سي" - لعب دوراً كبيراً بقرار انتقال الأسترالي.

فقال: "إنه معجب كبير جداً بشخصية أندرياس، أعتقد أن ذلك كان جزءاً كبيراً من السبب وراء قراره بالانضمام".

واختتم: "إنه يقول عن أندرياس ’وحش’. وأعتقد أنه يعنيها بالشكل الإيجابي. أعتقد أن هذا كان السبب الرئيسي وراء انضمامه إلينا".