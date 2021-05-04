براون: اعتماد ريد بُل برنامج محركات خاص بها في الفورمولا واحد خطوة "شجاعة للغاية"

في أعقاب قرار هوندا بالانسحاب من ساحة الفورمولا واحد نهاية الموسم الجاري، أبرمت ريد بُل صفقة للاستحواذ على مشروع وحدة الطاقة الخاص بالصانع الياباني بدءًا من 2022.

وعلى المدى الطويل، تملك ريد بُل خططًا طموحة لتصنيع محركها بالكامل للقوانين الجديدة التي ستدخل حيّز التطبيق لموسم 2025.

وقد وضعت ريد بُل استثمارًا كبيرًا في مشروعها لوحدة الطاقة، والذي يُضاهي ما قام به عملاق مشروبات الطاقة عندما استحوذ على فريق جاغوار نهاية موسم 2004.

لكن وبينما يعتقد براون بأن ريد بُل تملك الموارد والالتزام لإنجاح ذلك المشروع، إلّا أنه يرى كذلك بأن إقدام فريق على تصنيع محركه الخاص لن يكون من دون مخاطر.

فقال: "أعتقد بأن قرارهم كان شجاعًا جدًا جدًا، وأن بإمكان ذلك المشروع النجاح بكل تأكيد. إن ريد بُل كيان تسابق عظيم يملك الكثير من الموارد".

وأضاف: "لكنني أرى أيضاً بأنه وإذا لم يكن هنالك تجميد لتطوير المحرك، فما كانوا ليُقدموا على هذا المشروع، كونه حينها كان سيتطلب عدد مهول من موارد التطوير المستمرة التي ما كانت على الأرجح لتجعل من ذلك المشروع ممكنًا".

وتابع: "لذلك أعتقد أنه من الجيّد أننا وصلنا إلى مرحلة تخفف فيها القوانين من مستويات الإنفاق".

ومع التزام ريد بُل بهدف مقارعة مصنّعين كبار مثل مرسيدس، فيراري ورينو، يرى براون بأن مهمة الصانع النمساوي لن تكون سهلة على الإطلاق.

حيث قال: "لن تكون خطوة من دون مخاطر، حيث أرى بأن مشروعًا كهذا مع مئات الموظفين والكثير من العمل لن يكون سهلًا، ولكن يبدو بأنهم يوظفون كذلك بعض الأشخاص الموهوبين للغاية".

هذا ويرى براون أن الأمر الوحيد الذي جعل من مشروع ريد بُل ممكنًا هو ظروف انسحاب هوندا الذي منح ريد بُل محركًا جاهزًا من البداية، ولذلك لا يعتقد بأن مكلارين ستفكّر في تصنيع محرك لها في الوقت الحالي.

"بسبب الظروف التي سمحت لهم بالاستحواذ على محرك جاهز والكثير من حقوق الملكية الفكرية والبنية التحتية، فقد كانت تلك صفقة جيّدة للغاية على صعيد التكلفة، عوضًا عن البدء من الصفر" قال براون.

واختتم: "لا أرى مكلارين تسير في ذات الطريق وتصنع محركًا خاصًا بها قريبًا، كوني لا أعتقد بأن ريد بُل كانت لتنتقل إلى تلك الساحة لو لم تكن هنالك تلك الفرصة بالمواصلة على قامت هوندا ببنائه بالفعل".