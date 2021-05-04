تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / فيتيل يحصل على تحديثات أستون مارتن في إسبانيا التالي / فريق هاس يتعهد بتحسين التواصل مع سائقيه حيال اقتراب السيارات الأسرع
فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى أخبار عاجلة

براون: اعتماد ريد بُل برنامج محركات خاص بها في الفورمولا واحد خطوة "شجاعة للغاية"

وصف زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين قرار ريد بُل باعتماد برنامج محركات خاص بها في الفورمولا واحد بالخطوة "الشجاعة للغاية".

براون: اعتماد ريد بُل برنامج محركات خاص بها في الفورمولا واحد خطوة "شجاعة للغاية"

في أعقاب قرار هوندا بالانسحاب من ساحة الفورمولا واحد نهاية الموسم الجاري، أبرمت ريد بُل صفقة للاستحواذ على مشروع وحدة الطاقة الخاص بالصانع الياباني بدءًا من 2022.

وعلى المدى الطويل، تملك ريد بُل خططًا طموحة لتصنيع محركها بالكامل للقوانين الجديدة التي ستدخل حيّز التطبيق لموسم 2025.

وقد وضعت ريد بُل استثمارًا كبيرًا في مشروعها لوحدة الطاقة، والذي يُضاهي ما قام به عملاق مشروبات الطاقة عندما استحوذ على فريق جاغوار نهاية موسم 2004.

لكن وبينما يعتقد براون بأن ريد بُل تملك الموارد والالتزام لإنجاح ذلك المشروع، إلّا أنه يرى كذلك بأن إقدام فريق على تصنيع محركه الخاص لن يكون من دون مخاطر.

فقال: "أعتقد بأن قرارهم كان شجاعًا جدًا جدًا، وأن بإمكان ذلك المشروع النجاح بكل تأكيد. إن ريد بُل كيان تسابق عظيم يملك الكثير من الموارد".

وأضاف: "لكنني أرى أيضاً بأنه وإذا لم يكن هنالك تجميد لتطوير المحرك، فما كانوا ليُقدموا على هذا المشروع، كونه حينها كان سيتطلب عدد مهول من موارد التطوير المستمرة التي  ما كانت على الأرجح لتجعل من ذلك المشروع ممكنًا".

وتابع: "لذلك أعتقد أنه من الجيّد أننا وصلنا إلى مرحلة تخفف فيها القوانين من مستويات الإنفاق".

اقرأ أيضاً:

ومع التزام ريد بُل بهدف مقارعة مصنّعين كبار مثل مرسيدس، فيراري ورينو، يرى براون بأن مهمة الصانع النمساوي لن تكون سهلة على الإطلاق.

حيث قال: "لن تكون خطوة من دون مخاطر، حيث أرى بأن مشروعًا كهذا مع مئات الموظفين والكثير من العمل لن يكون سهلًا، ولكن يبدو بأنهم يوظفون كذلك بعض الأشخاص الموهوبين للغاية".

هذا ويرى براون أن الأمر الوحيد الذي جعل من مشروع ريد بُل ممكنًا هو ظروف انسحاب هوندا الذي منح ريد بُل محركًا جاهزًا من البداية، ولذلك لا يعتقد بأن مكلارين ستفكّر في تصنيع محرك لها في الوقت الحالي.

"بسبب الظروف التي سمحت لهم بالاستحواذ على محرك جاهز والكثير من حقوق الملكية الفكرية والبنية التحتية، فقد كانت تلك صفقة جيّدة للغاية على صعيد التكلفة، عوضًا عن البدء من الصفر" قال براون.

واختتم: "لا أرى مكلارين تسير في ذات الطريق وتصنع محركًا خاصًا بها قريبًا، كوني لا أعتقد بأن ريد بُل كانت لتنتقل إلى تلك الساحة لو لم تكن هنالك تلك الفرصة بالمواصلة على قامت هوندا ببنائه بالفعل".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
فيتيل يحصل على تحديثات أستون مارتن في إسبانيا

المقال السابق

فيتيل يحصل على تحديثات أستون مارتن في إسبانيا

المقال التالي

فريق هاس يتعهد بتحسين التواصل مع سائقيه حيال اقتراب السيارات الأسرع

فريق هاس يتعهد بتحسين التواصل مع سائقيه حيال اقتراب السيارات الأسرع
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: الأداء "الاستثنائي" بات الآن وتيرة هاميلتون المعتادة 

21س
2
فورمولا 1

تحليل السباق: الاختبارات الستّة التي تعيّن على هاميلتون اجتيازها للفوز في البرتغال

21س
3
موتو جي بي

ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في خيريز بعد انهيار وتيرة كوارتارارو

4
موتو جي بي

روسي لا يشعر بالضغط مع اقتراب موعد اتخاذ القرار بشأن مستقبله في الموتو جي بي

5
فورمولا 1

فيرشتابن: خسارة نقطة أسرع لفّة "كانت غريبة"

أحدث الأخبار
فريق هاس يتعهد بتحسين التواصل مع سائقيه حيال اقتراب السيارات الأسرع
فورمولا 1

فريق هاس يتعهد بتحسين التواصل مع سائقيه حيال اقتراب السيارات الأسرع

براون: اعتماد ريد بُل برنامج محركات خاص بها في الفورمولا واحد خطوة "شجاعة للغاية"
فورمولا 1

براون: اعتماد ريد بُل برنامج محركات خاص بها في الفورمولا واحد خطوة "شجاعة للغاية"

فيتيل يحصل على تحديثات أستون مارتن في إسبانيا
فورمولا 1

فيتيل يحصل على تحديثات أستون مارتن في إسبانيا

"فيا" توافق على صفقة ضرر حوادث التصفيات السريعة مع الفرق
فورمولا 1

"فيا" توافق على صفقة ضرر حوادث التصفيات السريعة مع الفرق

ريد بُل: لم نستخدم بيريز لعرقلة هاميلتون في سباق بورتيماو
فورمولا 1

ريد بُل: لم نستخدم بيريز لعرقلة هاميلتون في سباق بورتيماو

21س
أحدث ملفات الفيديو
أستون مارتن تهدد بإجراء قضائي حيال قوانين 2021 الانسيابية 05:38
فورمولا 1
29-04-2021

أستون مارتن تهدد بإجراء قضائي حيال قوانين 2021 الانسيابية

شتاينر: من الصعب إدارة السائقين في بعض الأحيان 00:28
فورمولا 1
28-04-2021

شتاينر: من الصعب إدارة السائقين في بعض الأحيان

برون: من غير المرجح أن يتم اعتماد السباقات القصيرة التأهيلية في جميع جولات الفورمولا واحد 08:42
فورمولا 1
28-04-2021

برون: من غير المرجح أن يتم اعتماد السباقات القصيرة التأهيلية في جميع جولات الفورمولا واحد

إيلوت يشارك مع ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى لجولة بورتيماو في الفورمولا واحد 00:29
فورمولا 1
28-04-2021

إيلوت يشارك مع ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى لجولة بورتيماو في الفورمولا واحد

الموافقة على خطة السباقات التأهيلية القصيرة في الفورمولا واحد 01:16
فورمولا 1
28-04-2021

الموافقة على خطة السباقات التأهيلية القصيرة في الفورمولا واحد

الأكثر شعبية اليوم

وولف: الأداء "الاستثنائي" بات الآن وتيرة هاميلتون المعتادة 
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الأداء "الاستثنائي" بات الآن وتيرة هاميلتون المعتادة 

تحليل السباق: الاختبارات الستّة التي تعيّن على هاميلتون اجتيازها للفوز في البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: الاختبارات الستّة التي تعيّن على هاميلتون اجتيازها للفوز في البرتغال

ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في خيريز بعد انهيار وتيرة كوارتارارو
موتو جي بي موتو جي بي

ميلر يتقدّم ثنائيّة دوكاتي في خيريز بعد انهيار وتيرة كوارتارارو

روسي لا يشعر بالضغط مع اقتراب موعد اتخاذ القرار بشأن مستقبله في الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

روسي لا يشعر بالضغط مع اقتراب موعد اتخاذ القرار بشأن مستقبله في الموتو جي بي

فيرشتابن: خسارة نقطة أسرع لفّة "كانت غريبة"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: خسارة نقطة أسرع لفّة "كانت غريبة"

فيتيل يحصل على تحديثات أستون مارتن في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل يحصل على تحديثات أستون مارتن في إسبانيا

"فيا" توافق على صفقة ضرر حوادث التصفيات السريعة مع الفرق
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" توافق على صفقة ضرر حوادث التصفيات السريعة مع الفرق

راسل: "سباق النجاة" في البرتغال كان الأصعب منذ 2019
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: "سباق النجاة" في البرتغال كان الأصعب منذ 2019

أحدث الأخبار

فريق هاس يتعهد بتحسين التواصل مع سائقيه حيال اقتراب السيارات الأسرع
فورمولا 1 فورمولا 1

فريق هاس يتعهد بتحسين التواصل مع سائقيه حيال اقتراب السيارات الأسرع

براون: اعتماد ريد بُل برنامج محركات خاص بها في الفورمولا واحد خطوة "شجاعة للغاية"
فورمولا 1 فورمولا 1

براون: اعتماد ريد بُل برنامج محركات خاص بها في الفورمولا واحد خطوة "شجاعة للغاية"

فيتيل يحصل على تحديثات أستون مارتن في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل يحصل على تحديثات أستون مارتن في إسبانيا

"فيا" توافق على صفقة ضرر حوادث التصفيات السريعة مع الفرق
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" توافق على صفقة ضرر حوادث التصفيات السريعة مع الفرق

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.