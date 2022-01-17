براون: "إيمائيّة" سباق أبوظبي تُثبت حاجة الفورمولا واحد و"فيا" لإصلاحات

وجدت الفورمولا واحد والهيئة الحاكمة نفسيهما في الجانب المتلقي لموجة من الانتقادات حيال طريقة انتهاء موسم 2021 بشكلٍ مثيرٍ للجدل بسبب طريقة التعامل مع إعادة انطلاق السباق الختاميّ إثر فترة سيارة الأمان المتأخّرة.

وفي حين أنّ هناك تحقيقًا جاريًا حيال أحداث سباق أبوظبي بالتوازي مع طرح العديد من الأسئلة حول عمليّة اتّخاذ القرار في الفورمولا واحد، يرى براون أنّ الدروس المستخلصة من موسم 2021 تُظهر الحاجة للتغيير.

وقال الأمريكي أنّ وصول محمّد بن سليّم على رأس "فيا" يُوفّر فرصة رائعة لمقاربة جديدة ضروريّة قد تسمح بتفادي هكذا مشاهد "إيمائيّة" مثلما حدث في الفورمولا واحد الموسم المنقضي.

وضمن مقالٍ له على الموقع الرسمي لمكلارين، كتب براون: "من الواضح أنّ بعض القوانين وطريقة حوكمتها غير مقبولة في الوضع الحالي. لا أحد سعيدٌ بسوء ثبات التحكيم والقوانين، لكنّ الفرق استغلّتها لكسب أفضليّة تنافسيّة".

وأكمل: "قلت مسبقًا أنّ للفرق سلطة مفرطة ويجب خفضها. لدينا دورٌ مهم في صياغة القوانين وحوكة الفورمولا واحد وذلك التأثير لا يكون مدفوعًا دائمًا بما هو أفضل للرياضة بشكلٍ عام".

وأردف: "أجل تجب استشارة الفرق، وأخذ وجهات نظرها بعين الاعتبار، خاصة في ما يتعلّق بالمسائل بعيدة الأمد. لكن بدا في مراحل أنّ فرقًا معيّنة تتحكّم في الرياضة".

وواصل شرحه بالقول: "دعونا لا ننسى أنّنا نحن كفرق ساهمنا في سوء ثبات التحكيم والقوانين مثل أيّ طرفٍ آخر. الفرق هي التي سلّطت الضغط لتفادي إنهاء السباقات خلف سيارة الأمان مهما كانت التكاليف".

ثمّ تابع: "الفرق هي التي صوّتت لصالح العديد من القوانين التي تذمّرت حولها لاحقًا. الفرق هي التي استخدمت المحادثات اللاسلكيّة مع مدير السباق لمحاولة التأثير على العقوبات ونتائج السباقات، لدرجة أنّ مدير فريق مفرط الحماس سلّط الضغط على مدراء السباق".

وأضاف: "لم يكن ذلك جيّدًا للفورمولا واحد. وبدا ذلك أشبه بعرضٍ إيمائي في بعض الأوقات عوضًا عن أن تكون قمّة رياضة السيارات في العالم".

زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

وكان جان تود رئيس "فيا" السابق قد دفع برغبته في حوكمة الرياضة عن طريق الإجماع، وهو ما كان يعني الكثير من الاستشارات والتأثير من الفرق عند صياغة القوانين.

وأوضح براون أنّه يأمل أن يتعامل بن سليّم مع الوضع بشكلٍ مختلف، ويعتقد بأنّ الوقت مناسب لفعل ذلك الآن مع تغيّر الفورمولا واحد نحو الأفضل تحت ملكيّة ليبرتي ميديا.

وقال في هذا الصدد: "يُوفّر انتخاب محمد بن سليّم رئيسًا جديدًا لفيا في ديسمبر الماضي فرصة لإصلاحٍ شامل لطريقة عمل الفورمولا واحد".

وأضاف: "من الواضح أنّ التركيز سينصبّ على أحداث أبوظبي في نهاية الموسم الماضي، وذلك موضوع تحقيقٍ لدى فيا، لكنّ تلك كانت أعراضًا وليست السبب برأيي. هناك مشاكل ممنهجة بشأن الوضوح حول من يضع القوانين – فيا أم الفرق؟ - واتّضح ذلك في الأعوام الماضية، وبشكلٍ بارزٍ في بعض الأوقات".

وأكمل: "يُمكن أن تُرى علامات الصعوبات التنظيميّة من خلال جائزة أستراليا الكبرى 2020، وجائزة بلجيكا الكبرى العام الماضي، حيث افتقرتا إلى للتحضيرات للتعامل مع ما سيكون عليه الوضع والبحث عن الحلول".

وواصل شرحه بالقول: "نحتاج لوضوحٍ أكثر على صعيد أدوار فيا والفورمولا واحد والحاجة لتعزيز القيادة وستكون تلك على أجندة محمّد بن سليّم وستيفانو دومينيكالي وفريقَيهما بالتأكيد".

وأردف: "اتّبعت الإدارة السابقة أسلوب حوكمة استبداديًا، لدرجة أنّه لتوجيه الرياضة في الوجهة الصحيحة فقد كان من الضروري اتّباع مقاربة استشاريّة أكثر مع الفرق وأصحاب المصالح".

ثمّ تابع: "لكنّ الرياضة عادت إلى وضع ناجح، وهناك حاجة للانتقال إلى قيادة وحوكمة مباشرة وأكثر قوّة على رأس الرياضة".

واختتم بالقول: "أنا واثقٌ من أنّنا سنرى قيادة معزّزة من قبل فيا والفورمولا واحد، وكأوصياء على الرياضة بشكلٍ جماعي فإنّنا سنُركّز على تطوير الرياضة وعدم التملّص من المسؤوليّة عندما يتعلّق الأمر باتّخاذ قرارات قاسية".