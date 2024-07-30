براون: ألونسو هو صاحب الموهبة الأكثر تميزًا في الفورمولا 1
صرّح زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين بأن فرناندو ألونسو هو أكثر موهبة متميزة رآها على الإطلاق في الفورمولا 1.
فرناندو ألونسو، مكلارين وزاك براون، الرئيس التنفيذى لمجموعة مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
وصف زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الحالي بأنه يمتلك أكثر موهبة تميزًا شهدها قط في الفورمولا 1.
يرى براون أن ألونسو هو السائق الأكثر اكتمالًا على الساحة، كما عبّر عن ندمه بأنه لم يتمكن من منح الإسباني سيارة أكثر تنافسية عندما كان يسابق لصالح مكلارين.
ومن جهته، يمتلك براون خبرة شاسعة وطويلة في الفورمولا 1، فالأمريكي يترأس مكلارين منذ 2016 وكانت لديه الفرصة للعمل مع العديد من السائقين.
لكن ألونسو له مكانته الخاصة، حيث قال في تصريح لدازن: "من المدهش رؤيته وهو يتسابق، إنه سائق ذكي للغاية".
وأضاف: "ما تزال تجمعني به علاقة خاصة، وأعتبره صديقًا مقربًا. أن تراه ضمن هذا المستوى وفي هذا العمر لهو أمر لا يصدق".
وتابع: "إذا لن أضمّن لاندو نوريس وأوسكار بياستري لأسباب واضحة، فإن فرناندو ألونسو هو صاحب الموهبة الأكثر تميزًا على الساحة".
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