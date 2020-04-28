براون: أتحدى بينوتو أن يكشف تفاصيل التسوية السرية مع "فيا"

كانت فيراري محور جدل في بداية هذا العام عندما تمّ الإعلان عن التوصل لتسوية سرية مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لإنهاء تحقيق رسمي حول قانونية محرّكها في الفورمولا واحد.

وتمّ التوصل إلى ذلك الاتّفاق كون "فيا" لم ترغب بقضية طويلة الأمد في المحكمة الرياضية، ولا سيّما وأن الكيان الحاكم لم يتمكن من إثبات خرق فيراري للقوانين في ظل إصرار الصانع الإيطالي على أنّه تعامل وفق القوانين طيلة الوقت.

ومع استياء الفرق المنافسة من سرية ذلك الاتّفاق، فقد صرّح جان تود رئيس "فيا" لموقعنا "موتورسبورت.كوم" مؤخرًا بأنّه سيكون سعيدًا بالكشف عن كل تفاصيل المسألة.

مع ذلك، وضمن بنود اللوائح القضائية لـ"فيا"، فإنّ الاتّحاد لا يُمكنه الإفصاح عن هذه التفاصيل سوى بموافقة كاملة من فيراري، الأمر الذي لم تسع له الحظيرة الإيطالية.

لكن وفي أعقاب تعليقات بينوتو الأخيرة مع صحيفة الغارديان وحديثه عن "الواجب الأخلاقي" لفيراري بالاعتناء بموظفيها إثر الضغط الأخير لخفض سقف النفقات أكثر، قال براون أنّ موقفًا أخلاقيًا كهذا يجب أن يمتد كذلك إلى المسائل الأخرى.

"أنا مع الحفاظ على الواجبات الأخلاقية، لكن وضمن ذات النسق، أعتقد بأنّ سيكون من الرائع لو شارك معنا ماتيا، وفي ظل تطوّع فيا لمشاركة المعلومات كذلك، التفاصيل خلف التسوية السرية التي توصلا إليها حول الخرق المزعم للقوانين حول محركهم" قال براون.

وأضاف: "وبينما نتحدث في جانب الواجبات الأخلاقية والشفافية، أعتقد بأنّ تلك ستكون نقطة جيّدة".

جديرٌ بالذكر أنّ منافسي فيراري قد راسلوا "فيا" في بداية العام من أجل شرح استيائهم من طبيعة التسوية السرية مع الفريق الإيطالي، لكن منذ ذلك الحين، تراجعت مرسيدس عن مشاركتها في تلك المسألة.