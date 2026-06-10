براونينغ يحصل على فرصتين في التجارب الحرة الأولى مع ويليامز في برشلونة والنمسا

سيجلس لوك براونينغ، الذي يجمع هذا الموسم بين دوره مع ويليامز ومشاركته كسائق ناشئ في بطولة السوبر فورمولا، خلف مقود سيارة "إف.دبليو48" الخاصة بأليكس ألبون خلال التجارب الحرة الأولى في برشلونة نهاية هذا الأسبوع، قبل أن يقود سيارة كارلوس ساينز في التجارب الحرة الأولى لجائزة النمسا الكبرى على حلبة ريد بُل رينغ لاحقًا هذا الشهر.

وستمثل هاتان المشاركتان أول ظهور له خلف مقود سيارات الجيل الجديد في الفورمولا 1، بعدما شارك سابقًا في أربع حصص تجارب حرة أولى مع ويليامز خلال موسمي 2024 و2025.

"لا أطيق الانتظار لقيادة سيارة إف.دبليو48 للمرة الأولى، والحصول على فرصتين خلال القسم الأوروبي من الموسم يجعل الأمر أكثر تميزًا" قال براونينغ عن هذه الفرصة.

وأضاف: "عملت بجد للاستعداد لهذه الحصص حتى أتمكن من الاستفادة منها بأقصى درجة ومساعدة الفريق في التخطيط والتحضير لعطلات نهاية الأسبوع المقبلة".

وتابع: "أنا ممتن للغاية لجميع أفراد فريق ويليامز على ثقتهم ودعمهم المستمر، ولا أستطيع الانتظار للنزول إلى الحلبة".

من جانبه، يرى سفين سميتس المدير الرياضي لفريق ويليامز أن هذه المشاركات تمثل خطوة مهمة في تطوير السائق، كما ستساعد الفريق من خلال الخبرة التي يكتسبها براونينغ ويعود بها إلى جهاز المحاكاة.

حيث قال: "يواصل لوك إثبات قيمته كجزء مهم من الفريق، سواء من خلال عمله على جهاز المحاكاة أو من خلال أدائه على الحلبة. منحه أول فرصة لقيادة سيارة إف.دبليو48 خلال عطلتين متتاليتين يمثل خطوة مهمة في تطوره وتقدمًا طبيعيًا لمسيرته".

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وأكمل: "لدينا مجموعة موهوبة من السائقين الشباب ضمن أكاديمية ويليامز، ويسعدنا مواصلة توفير مثل هذه الفرص لدعم تطورهم وتقدمهم".

هذا ويُلزم الاتحاد الدولي للسيارات كل فريق بإشراك سائقين ناشئين في أربع حصص تجارب حرة أولى خلال الموسم.

لكن بسبب البداية المضطربة للموسم وتطبيق اللوائح الجديدة، لم تُسجل سوى مشاركات قليلة حتى الآن.

ويُعد فريق ريسينغ بولز الفريق الوحيد الذي أكمل حصتين من أصل أربع حصص مطلوبة، بعدما استوفى أرفيد ليندبلاد شروط السائق الناشئ خلال مشاركتيه في أستراليا والصين مطلع الموسم.

كما منح فريق أستون مارتن فرصة لجاك كروفورد لقيادة سيارة فرناندو ألونسو خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة اليابان الكبرى. أما بقية الفرق فلم تُسجل أية مشاركات إضافية للسائقين الناشئين حتى الآن.

وساهم العدد الكبير من السباقات القصيرة في تقليص فرص إشراك السائقين الناشئين، إذ فضلت الفرق عدم التضحية بحصة التجارب الحرة الوحيدة المتاحة في الصين وميامي وكندا.

كما لا تُعتبر موناكو خيارًا مناسبًا لمثل هذه المشاركات بسبب خصوصية الحلبة والحاجة إلى منح السائقين الأساسيين أكبر قدر ممكن من اللفات قبل التصفيات.

وكان من الممكن أن تمثل البحرين والسعودية فرصتين جيدتين لمشاركات السائقين الناشئين، لكن تأجيل الجولتين حرم الفرق من الاستفادة منهما.