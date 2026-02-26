براونينغ يتحدث عن حادثه المروّع في سوزوكا: "جهاز هانز أنقذ رقبتي"

انتقل براونينغ، بطل جي بي3 السابق، والفائز بجائزة ماكاو الكبرى، وأحد أبرز المنافسين في الفورمولا 3 والفورمولا 2، إلى بطولة اليابان الأولى للسيارات أحادية المقعد لموسم 2026، حيث ينافس مع فريق كوندو ريسينغ المدعوم بمحركات تويوتا.

وتأقلم السائق الاحتياطي في فريق ويليامز للفورمولا 1 مع سيارة السوبر فورمولا خلال اختبار ديسمبر الماضي، قبل أن يشارك هذا الأسبوع في التجارب التحضيرية للموسم الجديد.

وشهد يوم الأربعاء هطول أمطار غزيرة جعلت حلبة سوزوكا مبتلة بشدة، وفقد براونينغ السيطرة بشكل مفاجئ في المنعطف السريع "آر130"، فانزلق إلى الحصى وانقلب فوق حاجز الإطارات، قبل أن تستقر سيارته مقلوبة على المنحدر.

وقال البريطاني البالغ من العمر 24 عامًا مساء الأربعاء: "كانت مجرد لفة ضغط. حادث مؤسف قليلًا، فقد تعرضت للانزلاق المائي عندما اشتدت الأمطار. في تلك اللحظة كنت مجرد راكب لا أملك السيطرة.

وأضاف: "أعتقد أنه بالنظر إلى الأمر الآن، كان من الأفضل أن أدخل إلى الحظيرة عندما اشتد المطر. هذه دروس نتعلمها، فالأمر كله يتعلق بالتعلم هنا. وبالنسبة لي، كان هذا درسًا أتعلمه اليوم وأحمله معي في مسيرتي المقبلة."

وعند سؤاله عما إذا كان يشعر بأي ألم، خاصة وأن اللقطات أظهرت تعرض رأسه ورقبته لصدمة قوية، أجاب: "أنا بخير تمامًا. لحسن الحظ هبطت على القش ولم أرتطم بالحواجز، لذلك أشعر أنني بحالة جيدة."

وأضاف: "جهاز هانز مذهل فعلًا. أعتقد أنه أنقذ رقبتي. شكرًا جزيلًا لهم".

وتمكن ميكانيكيو فريق كوندو من إصلاح سيارة براونينغ في الوقت المناسب للمشاركة يوم الخميس، حيث أنهى اليوم في المركز الثامن عشر في الترتيب العام، بفارق 1.075 ثانية عن الصدارة، لكنه بدا أكثر تنافسية في الظروف الماطرة.

وقال قبل انطلاق اليوم الثاني من الاختبارات: "تسير الأمور أفضل مما توقعنا بصراحة. لكنها بالتأكيد صعبة للغاية. المستوى هنا مرتفع جدًا".

وتابع: "القيادة في المطر كانت دائمًا نقطة قوة بالنسبة لي، وأعتقد أنني تمكنت من إظهار ذلك اليوم من خلال الأزمنة التي حققناها، خصوصًا أن توقيت لفاتنا سُجل دون استخدام وضعية التجاوز. أعتقد أننا نبدو سريعين جدًا بالمقارنة".

وأضاف: "سنرى ما سيحدث في الأجواء الجافة، حيث قد نحتاج إلى بعض التطوير الإضافي. لكن سيارة كوندو كانت سريعة".

واختتم: "أريد حقًا أن أُظهر أن هذا الفريق قادر على أن يكون سريعًا. لقد جرى الكثير من التطوير خلال فترة التوقف الشتوي من أجل أن نكون في المقدمة، وأعتقد أننا أثبتنا ذلك."