براندل يدعم عودة قوية لهاميلتون مع فيراري: "لويس سعيد هو لويس سريع"

تومبازيس: يمكن تعديل أداء وضع التجاوز الجديد وفقًا للسباقات

تومبازيس: نحن نسير على حبل رفيع للغاية

مكلارين ريسينغ توقّع شراكة متعددة الأعوام مع الاتحاد للطيران قبل موسم 2026

كاديلاك تطلق اسم أول سيارة فورمولا 1 تكريمًا للأسطورة الأمريكية ماريو أندريتي

حصري: دور ماكس فيرستابن في ريد بُل "يتجاوز بكثير مجرد القيادة"، وفقًا لميكيز

فرناندو ألونسو: قد نشهد مفاجآت غير متوقعة في أستراليا

نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب
براندل يدعم عودة قوية لهاميلتون مع فيراري: "لويس سعيد هو لويس سريع"

يعتقد مارتن براندل أن لويس هاميلتون سيقدم موسمًا أقوى بكثير في 2026 مع فيراري بعد عام 2025 الصعب الذي أنهاه دون منصة تتويج في سباقات الجائزة الكبرى.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: دوم جيبونز

أعرب مارتن براندل سائق الفورمولا 1 السابق والمحلل في سكاي سبورتس عن ثقته بأن لويس هاميلتون سيحظى بعام أفضل في 2026 مقارنة بما قدمه في 2025.

واستخدم بطل العالم سبع مرات موسم 2025، الأول له مع فيراري، للتأقلم مع فريق مارانيللو. ومع معاناته في الانسجام مع الفريق الجديد، أنهى العام دون منصة تتويج في سباقات الجائزة الكبرى، وكان أبرز إنجازاته الفوز بالسباق القصير في الصين.

والآن، يتطلع هاميلتون إلى طي صفحة 2025 والدخول إلى 2026 بعد إعادة ضبط شخصية، ومع إعادة ضبط لشبكة الانطلاق بفضل الموجة الجديدة من القوانين في الفورمولا 1.

وقال براندل عندما سُئل عما إذا كان يتوقع تحسن الأمور للبريطاني: "آمل ذلك، من أجل لويس ومن أجل فيراري. كمشجعي فورمولا 1، نريد دائمًا أن نرى فيراري في وضع جيد، أليس كذلك؟ وأود أن أرى الأمور تسير بشكل صحيح للويس. يبدو أكثر سعادة قليلًا. سيكون رائعًا في استخدام الأدوات المتاحة له بموجب القوانين الجديدة".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "عليه أن يهزم شارل لوكلير في سيارة فيراري الأخرى كذلك، لأنه هو أيضًا في قمة مستواه. لكن لويس السعيد كان دائمًا، وليس فقط في فيراري، لويس السريع. لذلك أعتقد أنه إذا دخل الموسم بشكل جيد، ويجب أن أقول إن فيراري كانت مبتكرة إلى حد كبير خلال الشتاء وتبدو في موقع أفضل مما رأيناه منذ عدة أعوام، فأنا واثق من أن لويس سيحظى بعام أفضل".

هذا وأشار زميل براندل في التقديم كريغ سلايتر إلى العمل الذي قام به هاميلتون داخل فيراري خلال الأشهر الـ 12 الماضية استعدادًا للقوانين الجديدة.

فقال: "لقد قال إنه ’وضع حمضه النووي في هذه السيارة‘، بينما كان العام الماضي يقول كثيرًا: أنا جديد في الفريق، وعليّ التأقلم. لقد عمل بجد كبير خلال الأشهر الـ 12 الماضية. السؤال هو: هل سيجني ثمار هذا العمل الشاق بعد أن بنى علاقات داخل الفريق وما إلى ذلك؟ لكن هل يمكنك تخيل الحماس عالميًا إذا كان في سن 41 عامًا منافسًا هذا العام على اللقب الثامن؟".

فيما تابع براندل قائلًا: "برأيي، لويس يتجاوز حدود الفورمولا 1 بطريقة لم يفعلها أي سائق من قبل، أو لا يفعلها أحد الآن. وأنت محق يا كريغ، لكنه سيواجه أيضًا العديد من السائقين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم نصف عمره تقريبًا. لذا لن يكون الأمر سهلًا، لكنني واثق من أنه مقبل على موسم أفضل".

