براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل

قُبيل جائزة المجر الكبرى الأخيرة، تصاعد الاهتمام بما سيقرره فيتيل لمستقبله في الفورمولا واحد عندما أعلن براندل بأنّ بطل العالم أربع مرّات قد طلب منه القيام بحوار معه.

ووسط التكهّنات التي ربطت فيتيل بانتقال محتمل إلى أستون مارتن العام المُقبل، فإنّ ذلك الحوار أثار الأقاويل بأنّ سائق فيراري الحالي أراد الإعلان عن أمر ما والحديث حول مواضيع محددة.

لكن وفي نهاية المطاف، لم يقدّم ذلك الحوار مع فيتيل أيّة اكتشافات كبيرة عن مستقبله، حيث شرح براندل كيف اندلعت تلك الضجّة حول ذلك الحوار من خلال تعليق بريء من قِبَله.

حيث صرّح في حديثه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن خلفية لقائه مع فيتيل قائلًا: "لقد التقيت به في أحد أركان مجمع التغطية التلفزيونية (في النمسا)".

وأضاف: "كان متوجهًا إلى مكانٍ ما، كل منا كان يرتدي قناع الوجه، يلتزم بالتباعد الاجتماعي، وقال لي «دعنا نجري حوارًا. دعنا نجري حوارًا» وقلت له «حسنًا، لنقم بذلك. ما الذي تريد التحدث عنه؟» فقال «أنت حدد نقاط الحوار» قلت له «حسنًا، سأقوم بذلك. لنجري ذلك الحوار» وهذا كل ما في الأمر".

وتابع: "لاحقًا، وبشكل أحمق، ذكرت ذلك عندما قرر كروفتي (دايفيد كروفت) التكلّم عن فيتيل ونقل الحديث إليّ بشكل مفاجئ، إذ وعندما سمعت ذلك قلت «أوو، نعم، متأسف، لم أكن أعلم أنّك ستنقل الحديث إليّ كروفتي. فيتيل؟ نعم، لقد طلب مني في الواقع أن نجري حوارًا سويًا»".

وكانت الطريقة التي صاغ بها براندل تلك العبارة كافية لإشعال فتيل التكهّنات بأنّ هنالك أمرًا ما بشأن ذلك الحوار مختلفًا عن المعتاد. لكنّ سائق الجائزة الكبرى السابق قال بأنّه لم ينوِ الترويج لذلك الحوار ليتبلور إلى شكل مخالف للواقع.

"بالطبّع تحوّل ذلك الأمر إلى «سيباستيان فيتيل سيعلن اعتزاله، فقد طلب بنفسه من براندل أن يجري حوارًا». لم يكن الأمر أكثر دهاءً من ذلك، وكان غبائي الشخصي هو ما تسبب بذلك، حيث وجدت نفسي فجأة على الهواء مباشرة ولم أكن أتوقّع ذلك" قال براندل.

وأكمل: "لم يكن هنالك أيّ أمر مثير أو مختلف حول الكيفية التي تبلور بها هذا الحوار، كما هو الحال في كثير من الأحيان في هذه القصص".

وبالحديث الآن عمّا يعتقد سيقوم به فيتيل، وذلك بعد حواره الطويل معه، اعترف براندل بأنّ الألماني سيبقى في الفورمولا واحد فقط إذا ما رأى بأنّ هنالك فرصة ليعود لتحقيق الانتصارات.

فقال: "ما يُمكنني استخلاصه من ذلك الحوار، هو أنّه سيواصل مسيرته في حال وجد مقعدًا في فريق يعتقد بأنّه سيقوده نحو الفوز".

وأردف: "لقد بدا ناضجًا للغاية في تفكيره حول مستقبله، حيث سألته عن شعوره بأنّه لم يعد يتحكّم بمستقبله، إذ فاجأني بردّه أنّه يجد ذلك مثيرًا في الواقع. إنه شخص متواضع للغاية في اعتقادي، وعمليّ جدًا".

وتابع: "لا نعلم الكثير عنه، كونه لا يتواجد على وسائل التواصل ولا يقوم بهذه الأمور، لذلك دومًا ما استمتعت بالحديث معه".

واختتم: "أعتقد بأنّه وصل إلى تلك المرحلة التي يصل إليها الكثير من الرياضيين حيث يتعيّن عيك البحث عمّا يحفّزك. ملخّص هذا الأمر في رأيي، هو أنّه سيفكّر جديًا في خيار ريسينغ بوينت/أستون مارتن/ الفريق المستنسخ من مرسيدس".