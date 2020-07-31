فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث الآن . . .
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل

المشاركات
التعليقات
براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل
31-07-2020

أغلق مارتن براندل معلّق "سكاي اف1" الباب أمام نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع سيباستيان فيتيل، والذي أشعل فتيل الشائعات بأنّ الألماني مستعد لإعلان اعتزاله.

قُبيل جائزة المجر الكبرى الأخيرة، تصاعد الاهتمام بما سيقرره فيتيل لمستقبله في الفورمولا واحد عندما أعلن براندل بأنّ بطل العالم أربع مرّات قد طلب منه القيام بحوار معه.

ووسط التكهّنات التي ربطت فيتيل بانتقال محتمل إلى أستون مارتن العام المُقبل، فإنّ ذلك الحوار أثار الأقاويل بأنّ سائق فيراري الحالي أراد الإعلان عن أمر ما والحديث حول مواضيع محددة.

لكن وفي نهاية المطاف، لم يقدّم ذلك الحوار مع فيتيل أيّة اكتشافات كبيرة عن مستقبله، حيث شرح براندل كيف اندلعت تلك الضجّة حول ذلك الحوار من خلال تعليق بريء من قِبَله.

حيث صرّح في حديثه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن خلفية لقائه مع فيتيل قائلًا: "لقد التقيت به في أحد أركان مجمع التغطية التلفزيونية (في النمسا)".

وأضاف: "كان متوجهًا إلى مكانٍ ما، كل منا كان يرتدي قناع الوجه، يلتزم بالتباعد الاجتماعي، وقال لي «دعنا نجري حوارًا. دعنا نجري حوارًا» وقلت له «حسنًا، لنقم بذلك. ما الذي تريد التحدث عنه؟» فقال «أنت حدد نقاط الحوار» قلت له «حسنًا، سأقوم بذلك. لنجري ذلك الحوار» وهذا كل ما في الأمر".

وتابع: "لاحقًا، وبشكل أحمق، ذكرت ذلك عندما قرر كروفتي (دايفيد كروفت) التكلّم عن فيتيل ونقل الحديث إليّ بشكل مفاجئ، إذ وعندما سمعت ذلك قلت «أوو، نعم، متأسف، لم أكن أعلم أنّك ستنقل الحديث إليّ كروفتي. فيتيل؟ نعم، لقد طلب مني في الواقع أن نجري حوارًا سويًا»".

اقرأ أيضاً:

وكانت الطريقة التي صاغ بها براندل تلك العبارة كافية لإشعال فتيل التكهّنات بأنّ هنالك أمرًا ما بشأن ذلك الحوار مختلفًا عن المعتاد. لكنّ سائق الجائزة الكبرى السابق قال بأنّه لم ينوِ الترويج لذلك الحوار ليتبلور إلى شكل مخالف للواقع.

"بالطبّع تحوّل ذلك الأمر إلى «سيباستيان فيتيل سيعلن اعتزاله، فقد طلب بنفسه من براندل أن يجري حوارًا». لم يكن الأمر أكثر دهاءً من ذلك، وكان غبائي الشخصي هو ما تسبب بذلك، حيث وجدت نفسي فجأة على الهواء مباشرة ولم أكن أتوقّع ذلك" قال براندل.

وأكمل: "لم يكن هنالك أيّ أمر مثير أو مختلف حول الكيفية التي تبلور بها هذا الحوار، كما هو الحال في كثير من الأحيان في هذه القصص".

اقرأ أيضاً:

وبالحديث الآن عمّا يعتقد سيقوم به فيتيل، وذلك بعد حواره الطويل معه، اعترف براندل بأنّ الألماني سيبقى في الفورمولا واحد فقط إذا ما رأى بأنّ هنالك فرصة ليعود لتحقيق الانتصارات.

فقال: "ما يُمكنني استخلاصه من ذلك الحوار، هو أنّه سيواصل مسيرته في حال وجد مقعدًا في فريق يعتقد بأنّه سيقوده نحو الفوز".

وأردف: "لقد بدا ناضجًا للغاية في تفكيره حول مستقبله، حيث سألته عن شعوره بأنّه لم يعد يتحكّم بمستقبله، إذ فاجأني بردّه أنّه يجد ذلك مثيرًا في الواقع. إنه شخص متواضع للغاية في اعتقادي، وعمليّ جدًا".

وتابع: "لا نعلم الكثير عنه، كونه لا يتواجد على وسائل التواصل ولا يقوم بهذه الأمور، لذلك دومًا ما استمتعت بالحديث معه".

واختتم: "أعتقد بأنّه وصل إلى تلك المرحلة التي يصل إليها الكثير من الرياضيين حيث يتعيّن عيك البحث عمّا يحفّزك. ملخّص هذا الأمر في رأيي، هو أنّه سيفكّر جديًا في خيار ريسينغ بوينت/أستون مارتن/ الفريق المستنسخ من مرسيدس".

اقرأ أيضاً:

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية

المقال السابق

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الثاني 
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / مقال رأي

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الثاني 

ويليامز: أداء مرسيدس "الرهيب" قد يجبر الفرق الأخرى على نسخ سيارتها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز: أداء مرسيدس "الرهيب" قد يجبر الفرق الأخرى على نسخ سيارتها

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية

غروجان وضّح الأمور مع هاميلتون بخصوص مجابهة العنصريّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان وضّح الأمور مع هاميلتون بخصوص مجابهة العنصريّة

براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
24د

براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي

أحدث الأخبار

براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
24د

براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

2
سلاسل متعددة

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الثاني 

3
فورمولا 1

ويليامز: أداء مرسيدس "الرهيب" قد يجبر الفرق الأخرى على نسخ سيارتها

4
فورمولا 1

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية

5
فورمولا 1

غروجان وضّح الأمور مع هاميلتون بخصوص مجابهة العنصريّة

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى

أحدث الأخبار

براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل
فورمولا 1

براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية
فورمولا 1

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي
فورمولا 1

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون
فورمولا 1

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون

ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا قبيل جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.