براندل: موقف فيرستابن من عقوبة الشتائم "متعجرف"
وصف مارتن براندل طريقة تصرف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل إزاء عقوبة الشتائم التي تعرض لها من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" خلال المؤتمر الصحفي في سنغافورة، بأنها سيئة بشكل كبير.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
تلقى فيرستابن عقوبة وفق الفقرة "12.12.1كيه" من اللوائح الرياضية العالمية وذلك بسبب تصرف "مسيء" بعد استعمال ألفاظ نابية خلال المؤتمر الصحفي قبل جولة سنغافورة.
وتسبب ذلك ببعض الجدل والاهتمام العلني بالمسألة.
لكن وخلال المؤتمر الصحفي التالي، احتج فيرستابن على تلك العقوبة بطريقته الخاصة، حيث رفض الإجابة على الأسئلة الصحفية، وكان بالكاد يتكلم مع وسائل الإعلان بعد التصفيات.
وقال أنه سيتكلم معهم "خارج الغرفة".
لكن براندل سائق الفورمولا واحد السابق، لا يتفق على الإطلاق مع سلوك فيرستابن.
حيث قال معلقاً: "أعتقد أنه متعجرف للغاية، وبصراحة".
وأكمل: "على السائق أن يدرك أنه يمثل نفسه، عائلته، بلده وفريقه وكذلك الرعاة والقنوات الناقلة. لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار الجمهور الذي يتابع الفورمولا واحد هذه الأيام".
وأضاف: "أعتقد أن السائق مسؤول عن التحكم بألفاظه".
وأردف: "بالطبع، ضمن احتدام المشاعر أثناء السباق، قد تحصل مثل هذه الأمور، وتخرج ألفاظ غير لائقة"
واختتم: "لكن من غير الضروري التلفظ بالشتائم فذلك لا يضع السائقين بصورة جيدة".
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