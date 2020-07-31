براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي

قررت ريسينغ بوينت بناء سيارتها لموسم 2020 وفقاً لسيارة مرسيدس 2019، مع التشديد على أن كل ذلك تمّ ضمن القوانين المرعية في الفورمولا واحد، بالرغم من احتجاج فريق رينو مرتين على ذلك.

وحقق الفريق دفعة كبيرة للغاية على صعيد الأداء هذا الموسم، حيث نجح في حجز صف الانطلاق الثاني لسباق المجر قبل أن يُهدي لانس سترول المركز الرابع إلى ريسينغ بوينت.

وتحتل ريسينغ بوينت المركز الرابع ضمن ترتيب المصنعين حالياً، وبفارق نقطة واحدة خلف مكلارين، بينما تتقدم على فيراري بمقدار 13 نقطة.

وكان براندل قد قال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس أف1" أنه "من الصعب تصديق" قدرة ريسينغ على نسخ سيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي وفهمها تماماً بشكل يسمح باستخلاص قدراتها.

بينما قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نسخ سيارة قادرة على العمل، لهو أمر خيالي بالنسبة لي. بالنظر إلى ذلك، لقد قاموا بشراء - وبشكل قانوني - المحرك وعلبة التروس، ما أصلح مشاكل نظام التعليق الخلفي. لقد قاموا بشراء كل ما تسمح به القوانين".

وأكمل: "هناك الكثير من القطع التي يمكن شراؤها. لكنهم عملوا على السيارة كذلك لفهم عملها. لقد قاموا بعمل مذهل".

بالمقابل، يرى براندل أنه من حق المشاركين الاعتراض على الفريق بعد دفعة الأداء الكبيرة الواضحة هذا الموسم، لكنه واثق من أن جميع الشكوك القانونية ستُحلّ من قبل "فيا".

فقال: "يحق لنا التساؤل، كصحفيين".

وأكمل: "’فيا’ تنظر في المسألة. قيل لي أن ’فيا’ تنظر في المسألة، وهم راضون عن سير عملية التدقيق".

وأردف: "لا أعتقد أنني الشخص المؤهل للحكم على مثل ذلك. وبالتأكيد لن أستعمل كلمات مثل ’غش’ أو غيرها. لو كان ذلك غير قانوني فإنني لا أعتقد أن ريسينغ بوينت كانت لتتجرأ على ما قامت به".

واختتم: "من المذهل أن السيارة تعمل بشكل جيد للغاية، لكنهم فريق صغير للغاية. الفكرة أن ’فيا’ تدرس المسألة بالكامل، ومرسيدس وريسينغ بوينت قالتا أنهما عملا ضمن إطار قوانين 2019، فما الذي يمكننا قوله حينها؟".