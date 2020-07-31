فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث الآن . . .
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي

المشاركات
التعليقات
براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي
31-07-2020

يرى مارتن براندل أنه "يكاد يكون من المستحيل" تصديق قدرة ريسينغ بوينت على نسخ سيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي، مثنياً على "العمل الرائع" الذي قام به الفريق.

قررت ريسينغ بوينت بناء سيارتها لموسم 2020 وفقاً لسيارة مرسيدس 2019، مع التشديد على أن كل ذلك تمّ ضمن القوانين المرعية في الفورمولا واحد، بالرغم من احتجاج فريق رينو مرتين على ذلك.

وحقق الفريق دفعة كبيرة للغاية على صعيد الأداء هذا الموسم، حيث نجح في حجز صف الانطلاق الثاني لسباق المجر قبل أن يُهدي لانس سترول المركز الرابع إلى ريسينغ بوينت.

وتحتل ريسينغ بوينت المركز الرابع ضمن ترتيب المصنعين حالياً، وبفارق نقطة واحدة خلف مكلارين، بينما تتقدم على فيراري بمقدار 13 نقطة.

وكان براندل قد قال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس أف1" أنه "من الصعب تصديق" قدرة ريسينغ على نسخ سيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي وفهمها تماماً بشكل يسمح باستخلاص قدراتها.

بينما قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نسخ سيارة قادرة على العمل، لهو أمر خيالي بالنسبة لي. بالنظر إلى ذلك، لقد قاموا بشراء - وبشكل قانوني - المحرك وعلبة التروس، ما أصلح مشاكل نظام التعليق الخلفي. لقد قاموا بشراء كل ما تسمح به القوانين".

وأكمل: "هناك الكثير من القطع التي يمكن شراؤها. لكنهم عملوا على السيارة كذلك لفهم عملها. لقد قاموا بعمل مذهل".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، يرى براندل أنه من حق المشاركين الاعتراض على الفريق بعد دفعة الأداء الكبيرة الواضحة هذا الموسم، لكنه واثق من أن جميع الشكوك القانونية ستُحلّ من قبل "فيا".

فقال: "يحق لنا التساؤل، كصحفيين".

وأكمل: "’فيا’ تنظر في المسألة. قيل لي أن ’فيا’ تنظر في المسألة، وهم راضون عن سير عملية التدقيق".

وأردف: "لا أعتقد أنني الشخص المؤهل للحكم على مثل ذلك. وبالتأكيد لن أستعمل كلمات مثل ’غش’ أو غيرها. لو كان ذلك غير قانوني فإنني لا أعتقد أن ريسينغ بوينت كانت لتتجرأ على ما قامت به".

واختتم: "من المذهل أن السيارة تعمل بشكل جيد للغاية، لكنهم فريق صغير للغاية. الفكرة أن ’فيا’ تدرس المسألة بالكامل، ومرسيدس وريسينغ بوينت قالتا أنهما عملا ضمن إطار قوانين 2019، فما الذي يمكننا قوله حينها؟".

اقرأ أيضاً:

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون

المقال السابق

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون

المقال التالي

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق ريسينغ بوينت

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الثاني 
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / مقال رأي

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الثاني 

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
42د

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون

غروجان وضّح الأمور مع هاميلتون بخصوص مجابهة العنصريّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان وضّح الأمور مع هاميلتون بخصوص مجابهة العنصريّة

أحدث الأخبار

براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
42د

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

2
سلاسل متعددة

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الثاني 

3
فورمولا 1

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية

42د
4
فورمولا 1

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي

5
فورمولا 1

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى

أحدث الأخبار

براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل
فورمولا 1

براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية
فورمولا 1

هاميلتون "ممتن جدًا" لاعتراف غروجان بخطئه في مسألة ركوع السائقين لمناهضة العنصرية

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي
فورمولا 1

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون
فورمولا 1

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون

ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا قبيل جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.