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براندل: ما فعله لوكلير مع هاميلتون لم يكن "التصرف الأذكى في مسيرته"

يرى مارتن براندل أن لويس هاميلتون، الذي وجّه انتقادات حادة إلى فيراري بعد احتكاكه مع زميله شارل لوكلير في جائزة المكسيك الكبرى، استغل هذه الأزمة لتعزيز نفوذه داخل الفريق.

خلدون يونس

منشور: 15-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: أليستير ستالي

خلال جائزة المكسيك الكبرى، تسبب تحرك شارل لوكلير من الجهة الخارجية للمنعطف الرابع في خروج سائقي فيراري كليهما عن المسار، كما أن عودة لوكلير إلى الحلبة في الصدارة أدت إلى ضياع فرصة تحقيق الفريق الإيطالي منصة تتويج مزدوجة محتملة.

ورغم أن الحكّام فرضوا على لوكلير عقوبة زمنية مخففة مدتها خمس ثوانٍ، مع الأخذ في الاعتبار خروج هاميلتون عن المسار أيضًا، فإن هذه الفوضى انتهت في نهاية المطاف بفوز ماكس فيرستابن.

وأبدى لويس هاميلتون، الذي أنهى السباق في المركز الثاني خلف فيرستابن، "غضبه" بسبب ضياع فرصة تحقيق فوز ومنصة تتويج مزدوجة، واتهم لوكلير باتباع ذهنية "الكل أو لا شيء" في التنافس معه.

من جانبه، قال مدير الفريق فريدريك فاسور أن كلا السائقين أظهرا "عدم احترام" لاسم فيراري.

ورغم إجراء محادثات بهدف تهدئة الأجواء بين الطرفين في البرازيل، يرى مارتن براندل، معلق سكاي سبورتس للفورمولا 1، أن ردود فعل هاميلتون عبر الراديو وخارج السيارة عكست موقفًا صريحًا لم يحاول إخفاءه.

حيث قال: "وصل هاميلتون إلى مرحلة في مسيرته وحياته لم يعد فيها يحاول تصفية كلماته أو إخفاء ما يشعر به، ولم يكن سعيدًا بما كان يحدث".

وأضاف: "قال عبر الراديو أن الاكتفاء بفرض عقوبة خمس ثوانٍ على شارل يعني عمليًا منحه الفوز في ذلك اليوم، وأن اختصار بضعة منعطفات والتقدم في الترتيب سيكون بالتأكيد أمرًا يستحق العناء، لأن المكاسب ستكون أكبر بكثير من مجرد خمس ثوانٍ".

وتابع: "لكن المشكلة الكبرى الحقيقية هي أنه في هذا الموقف، لم يفُز أي من سائقي فيراري، بل على العكس، حقق ماكس فيرستابن الفوز. وما فعله شارل مع لويس لم يكن التصرف الأذكى في مسيرته أو حياته".

واستكمل: "إن محاولة التجاوز من الجهة الخارجية للمنعطف الرابع كانت مناورة لا تتجاوز فرص نجاحها أمام زميله في الفريق 25 بالمئة مقابل 75 بالمئة للفشل. لم يكن ذلك تصرفًا ذكيًا على الإطلاق. لكن لويس أدرك أن تلك المناورة كانت متهورة بعض الشيء، واستغل الفرصة للاستفادة منها".

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

وأشار براندل إلى أن تحول فرق الفورمولا 1 الحديثة إلى مؤسسات ضخمة تضم 2000 شخص زاد الضغط على السائقين للحفاظ على شخصياتهم المستقلة وتحقيق التوازن داخل الفريق، مستذكرًا التوترات السابقة بين هاميلتون ونيكو روزبرغ في مرسيدس.

ووفقًا لبراندل، يحاول هاميلتون حاليًا ضمان مكانة أكثر وضوحًا بصفته السائق الأول داخل الفريق، من خلال توجيه رسالة مباشرة إلى الإدارة العليا في مارانيللو.

وقال براندل: "كنت أفكر في الأمر قبل أيام. عندما دخلت عالم الفورمولا 1 للمرة الأولى، أعتقد أن الفريق كان يضم نحو 40 شخصًا، أما الآن فيضم 2000 شخص".

وأكمل: "يخبرونك بأنك تمثل 2000 شخص، وهذا صحيح. لكن هذه هي الفورمولا 1، فأنت تُقيّم بوصفك رياضيًا فرديًا ضمن بيئة جماعية، وعندما يتكون ذلك الفريق من 2000 شخص، يصبح تحقيق هذا التوازن شبه مستحيل".

وأردف: "أعتقد أننا نشاهد الأمر نفسه مع لاندو نوريس وأوسكار بياستري. بصفتك سائقًا، أين تقف؟ وما حدودك؟".

وتابع: "أتذكر أن هاميلتون وروزبرغ اصطدما بشكل دراماتيكي في مناسبات عدة، ودخلا في خلافات حادة. وهذا أمر لا مفر منه".

واستكمل: "ما زلت متمسكًا بما قلته. أعتقد أن لويس أدرك أنه وجد فرصة جيدة جدًا لتعزيز مكانته كسائق أول، وزيادة ثقله ونفوذه داخل الفريق، ولم يكن يريد السماح لهذه الفرصة بالإفلات منه".

واختتم: "عندما خرج من السيارة خلال فترة العلم الأحمر، لم يكن تعليقه: 'لدينا مشاكل كبيرة هنا، مشاكل كبيرة جدًا' موجهًا إلى أي شخص من الموجودين حوله في المكسيك. بل كانت تلك الرسالة موجهة مباشرة إلى أشخاص معينين في إيطاليا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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