براندل: كلام ماسي خلال جائزة أبوظبي الكبرى الختامية "غير مريح"

تمّ مؤخراً بثّ حوار بين ماسي وجوناثان ويتلي المدير الرياضي لدى ريد بُل، حيث انتشر بشكل كبير على قنوات التواصل الاجتماعي، وأشعل المزيد من الغضب بين المتابعين.

وضمن ذلك الحوار الذي حصل أثناء دخول سيارة الأمان المتأخر، قال ويتلي: "هذه السيارات المتأخرة؛ لسنا بحاجة لتركها تمرّ وتدور ومن ثم تلحق بباقي الركب. عليك فقط تركها تمرّ ومن ثم يبقى لدينا سباق سيارات".

وما تسبب بعدم الراحة لدى الكثيرين أن تعليق ويتلي الأخير بدا وكأنه علق بذهن ماسي كتبرير لإخراج سيارة الأمان مبكراً (وإنهاء السباق بلفة واحدة نجح خلالها ماكس فيرشتابن بتجاوز لويس هاميلتون وحسم اللقب)، الأمر الذي انتقده توتو وولف مدير فريق مرسيدس.

حيث ردّ ماسي عليه: "هذا ما يُدعى سباقات سيارات يا توتو، حسناً؟".

وبينما لا يعتبر هذا الحوار جديداً حيث بُث من قبل الفورمولا واحد في الأسبوع الذي تلا سباق أبوظبي، لكن تم إغفاله من قبل الكثيرين بسبب الجدل الذي كان قائماً حينها.

وبشكل مثير للاهتمام، لم يصبح متاحاً للجميع إلا في 16 ديسمبر/كانون الأول، بعد ساعات من قرار مرسيدس بالتخلي عن الاعتراض على نتيجة السباق، وبالتالي لم يكن الفريق يدرك أن مثل هذه المحادثة قد حصلت، قبل اتخاذ قراره بسحب الاعتراض.

براندل، الذي كان يعلق على مجريات سباق أبوظبي، أوضح أن تاريخ الكشف عن هذه المحادثة الذي أثار حفيظة المتابعين، يشير إلى مستويات الغضب التي ما زال يشعر بها المتابعون حيال كيفية إدارة "فيا" للسباق.

وضمن معرض كلامه، قال: "المحادثة ليست جديدة، أعتقد أنه علينا أن نفهم أنه ليس من الضروري الكلام مع ماسي في أمورٍ يعرفها بالفعل".

وأكمل: "دعونا لا نفترض أن ماسي تلقى معلومات لم يكن يعرفها بالأصل فيما يجب وما لا يجب فعله بما يتعلق بالسيارات المتأخرة".

وأردف: "بالطبع تلك محادثة غير مريحة على الإطلاق، والكثير من الناس غير مسرورين: مشجعو هاميلتون ومشجعو مرسيدس".

واسترسل: "ليس بالضرورة أن تكون من مشجعي هاميلتون لترى أنه يجب أن يكون قد حصل بالفعل على لقبه الثامن، لأنه ومن وجهة نظري، لم يتم التقيد بأحد القوانين الحاسمة والهامة فيما يتعلق بسيارة الأمان واللفة التي تلتها".

واستطرد: "لكننا نعلم كذلك بالقواعد غير المكتوبة والاجتماعات السابقة، التي تشيرُ إلى الرغبة بعدم إنهاء السباقات خلف سيارة الأمان".

وأضاف: "ما حصل غير مقبول. لقد التقيتُ بالكثير من المتابعين الجدد للفورمولا واحد، وبشكل عام، هناك إحباط كبير مما حصل".

مارتن براندل، سكاي تي في تصوير: صور موتورسبورت

من جهة أخرى، يشعر براندل أنّ جولة أبوظبي أظهرت كيف يمكن للفرق التأثير على قرارات مدير السباق لمحاولة الحصول على مكاسب.

فقال: "لا يمكننا - ونعلم أن ذلك سيتغير - ترك الفرق تؤثر على مدير السباق وهو يحاول اتخاذ قرارات حاسمة".

وتابع: "اشتعلت النيران بإحدى السيارات في بعض الحالات. وهو يحاول إدارة الوضع لكنه يتعرض لضغوطات وسط كل ذلك يميناً وشمالاً. ذلك أمر غير مقبول مطلقاً وهذا سيتغير".

وأضاف: "ذلك لا يعكس صورة جميلة للبطولة مطلقاً، ولا أعتقد أن تلك المحادثة قد غيرت الإحباط الناتج عما حصل".

وتجري الفورمولا واحد حالياً تحقيقاً شاملاً للوقوف على مجريات سباق أبوظبي وكيفية تفادي تكرار ما حصل.

ومن المتوقع أن يتم إدخال تغييرات في كيفية إدارة السباقات لضمان ذلك.

وما زالت الشكوك تحيط بمنصب ماسي، حيث اعترفت "فيا" بوجود احتمالية لاستبداله في 2022.

ويرى براندل أنّه من الصعب مواصلة ماسي في دوره لأنّ الانتقادات والعيون جميعها مصوبة نحوه الآن ما قد يضعه في مرمى النيران إن اتخذ أي قرار يمسّ هاميلتون.

فقال: "قلتُ سابقاً أن تغيير ماسي لن يغير شيئاً، ما يعني أن هذا المنصب كبيرٌ جداً على شخص واحد فقط".

وأردف: "ذلك لا يعني أنني لا أدعم ماسي بشكل كامل. لكنني أعتقد أنه سيعاني في الحفاظ على ذلك المركز".

وتابع: "المشكلة في أن الأضواء مسلطة عليه، وعلى أي قرار يتخذه".

واختتم: "ماذا سيحصل لو تعرض لويس إلى عقوبة؟ كيف سيتعامل مع الضغط؟ أعتقد أنه في موقف صعب للغاية".