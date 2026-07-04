براندل: فيرستابن وراء رحيل كبار مسؤولي ريد بُل .. "معسكر ماكس أراد نسف الإدارة العليا في الفريق"

وشهدت ريد بُل رحيل عدد من أبرز مسؤوليها خلال الفترة الأخيرة، من بينهم كريستيان هورنر وأدريان نيوي وهيلموت ماركو.

كما تشير المعلومات إلى أن بول موناغان سيكون الاسم البارز التالي الذي سيغادر الفريق، إذ يستعد للانتقال إلى كاديلاك.

ويأتي نزيف المغادرات هذا في وقت يحيط فيه الغموض بمستقبل فيرستابن مع الفريق، وسط تقارير ربطته مؤخرًا بالانتقال إلى مكلارين.

وخلال حديثه مع سكاي سبورتس اف1، أشار براندل إلى أن معسكر فيرستابن نجح "بشكل مبالغ فيه" في إبعاد بعض الشخصيات البارزة عن الفريق.

حيث قال: "يا إلهي، لقد أرادوا نسف إدارة ريد بُل، أليس كذلك؟ لقد قام فريق فيرستابن بذلك بإتقان كبير".

وأضاف: "بدأ الأمر مع كريستيان هورنر، ثم استمر بعد ذلك مع أدريان نيوي، والدكتور هيلموت ماركو، وجوناثان ويتلي".

وتابع: "والآن نعلم أن بول موناغان سيرحل أيضًا. أعتقد أن فريق فيرستابن نجح أكثر من اللازم في رغبته بإبعاد بعض الأشخاص عن ريد بُل".

وخلال الأسابيع الأخيرة، أشارت تقارير إلى أن إدارة فيرستابن تواصلت للاستفسار عن إمكانية الانتقال إلى مكلارين مستقبلًا.

لكن براندل شدد على أن ما حدث لا يتجاوز كونه جزءًا من العمل المعتاد لضمان أفضل الخيارات المستقبلية للسائق الهولندي، قائلًا: "إنه عالم صغير جدًا هناك، فنحن نتواجد دائمًا في المساحة نفسها من الخرسانة والأسفلت كل عطلة نهاية أسبوع".

وأكمل: "في كل عطلة نهاية أسبوع، يكون من واجبهم معرفة من هو المتاح، ومتى يكون متاحًا. كان رون دينيس عبقريًا في هذا الأمر. كان يتحدث إلى 12 سائقًا في الوقت نفسه، وكان كل واحد منا يعتقد أن لديه فرصة للانضمام إلى مكلارين".

واختتم: "كل ما كان يفعله هو جمع المعلومات من جميع سائقي الفرق الأخرى في الوقت نفسه. وهذا جزء طبيعي من طبيعة هذا العالم الصغير الذي نعيش فيه".