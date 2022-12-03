براندل: فضّ الشراكة بين فيراري وبينوتو يبدو "غريباً"

أعلنت العلامة الإيطالية في وقت سابق من هذا الأسبوع قبول استقالة بينوتو الذي سيترك مركزه كمدير للفريق مع انتهاء العام الحالي، بعد أربعة مواسم تقريباً.

وجاء قرار بينوتو بعد موسم متقلب عانته فيراري حققت خلاله بعض الانتصارات لكنها عانت من مشاكل الاستراتيجية والموثوقية وأخطاء السائقين.

في نهاية المطاف، حسم بينوتو قراره بعد أن شعر بأنه لا يحظى بثقة جون إيلكان رئيس فيراري وبينيديتو فينيا المدير التنفيذي.

وأوضحت فيراري أنها تأمل تعيين مدير جديد للفريق بحلول العام المقبل، لكن الاعتقاد السائد بأن الفريق سيعاني بشكل كبير في موسم 2023 لغياب خدمات بينوتو والخبرة التي يمتلكها على الصعيدين الإداري والتقني.

وضمن معرض كلامه في لندن على هامش حفل جائزة كتّاب عالم السباقات السنوي، أشار براندل إلى أن فيراري لطالما كنت تمتلك مكانة خاصة كفريق، وذلك بسبب هويتها الإيطالية

فقال: "أنت تعمل من أجل بلد هناك في صفوف فيراري، وليس فقط ضمن فريق".

وأكمل: "لقد خسروا مديرهم التقني ومدير الفريق، لذا، إن لم ينجحوا بإيجاد بديل جيد جداً، جداً وبسرعة، فإن الوضع يبدو برمّته غريباً بعض الشيء".

وتابع: "لكن هذا هو واقع الحال".

فيليب سكوفيلد ومارتن براندل تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، ألقى براندل بمزحة بأنه "يرغب بمثل هذا المنصب" قبل أن يشير بجدية إلى أنه ربما قد يتوجب على الفريق البحث عن شخص ليس تحت أضواء الإعلام الإيطالي، كما كان الحال مع بينوتو.

فقال: "لا بدّ أن تتكلم الإيطالية. أعتقد أن هذه مشكلة، لو نظرنا إلى آخر نجاحاتهم، فقد كانت مع فرنسي: جان تود".

وأكمل: "بريطاني: روس برون، جنوب افريقي: روري برين".

واختتم: "ربما هذا ما يحتاجونه مجدداً، شيء كهذا: أشخاص ليسوا تحت أضواء الإعلام الإيطالي اليومية".