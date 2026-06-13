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براندل: على راسل أن يواصل الإيمان بأن الحظ سيتغير

حذر مارتن براندل سائق الفورمولا 1 السابق جورج راسل، الذي يعاني من سوء الحظ هذا الموسم، مؤكدًا أنه بحاجة إلى الحفاظ على قوته الذهنية.

منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: أندي هون

بدأ جورج راسل موسمه بصورة رائعة بعدما حقق الفوز في جائزة أستراليا الكبرى واحتل المركز الأول في السباق القصير بالصين، لكنه لم يتمكن منذ ذلك الحين من العودة إلى أعلى درجات منصة التتويج.

وفي الوقت الذي يعاني فيه السائق البريطاني من سلسلة من الأحداث غير الموفقة، نجح زميله الشاب أندريا كيمي أنتونيللي في الجهة الأخرى من المرآب في توسيع الفارق ببطولة العالم بشكل كبير بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية في سباقات الجائزة الكبرى.

وعاش راسل مؤخرًا عطلة نهاية أسبوع كارثية في موناكو، إذ تعرض لعقوبة بسبب تجاوز السرعة داخل خط الحظائر نتيجة خطأ في نظام القياس، قبل أن يتلقى عقوبة ثانية بسبب سوء فهم في الاتصالات داخل مرآب مرسيدس، ما منعه من تنفيذ العقوبة الأولى بالشكل الصحيح.

وعند تقييمه للضغوط الذهنية التي يواجهها راسل وتوازن القوى داخل الفريق، أكد مارتن براند أنه يتعين على سائق مرسيدس أن يؤمن بأن الحظ سيقف بجانبك في مرحلة ما.

Watch: اف1 في أسبوع: أنتونيللي لا يُقهر في موناكو، استراتيجيات فيراري، حوادث وعقوبات بالجملة وصدمة لـ راسل

حيث قال: "على جورج أن يواصل الإيمان بأنك تجني ما تزرعه، وأن الحظ سينقلب يومًا ما لصالحه".

وأضاف: "في الجهة الأخرى من المرآب يوجد أنتونيللي، وهو موهبة استثنائية يتمتع بزخم هائل خلفه. خسر جورج منصة التتويج في موناكو لأسباب كانت خارج نطاق سيطرته بالكامل".

وتابع: "لكن مصدر قلقي الرئيسي بالنسبة له هو أن أندريا كيمي أنتونيللي يبدو حاليًا أسرع منه بشكل أساسي".

ولا تقتصر معاناة راسل مع سوء الحظ على موناكو فقط، إذ واجه مشاكل ميكانيكية خلال التصفيات في الصين، كما تضرر استراتيجيًا في اليابان بسبب توقيت خروج سيارة الأمان الافتراضية، ثم اضطر إلى الانسحاب من جائزة كندا الكبرى أثناء تصدره السباق نتيجة عطل ميكانيكي.

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