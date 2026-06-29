براندل: ريسينغ بولز أصبح "أفضل البقية"

يرى محلل قناة الفورمولا 1 أليكس براندل أن فريق ريسينغ بولز رسخ مكانته باعتباره "أفضل البقية" في بطولة العالم الحالية للفورمولا 1.

وخاض الفريق، الذي يتخذ من فاينزا مقرًا له، بعطلة نهاية أسبوع ناجحة على حلبة ريد بُل رينغ، بعدما أنهى السباق بسيارتيه داخل منطقة النقاط.

فقد احتل ليام لاوسون وأرفيد لينبلاد المركزين التاسع والعاشر في جائزة النمسا الكبرى، ليحصدا ثلاث نقاط للفريق.

وخلال ظهوره في برنامج ما بعد السباق على قناة الفورمولا 1، طرح المقدم وسائق إندي كار السابق جيمس هينشكليف على براندل فكرة أن كثيرين كانوا يتوقعون تراجع أداء الفريق خلال الجائزة الكبرى، متسائلًا عما إذا كانت سرعة الفريق في التجارب التأهيلية ستكون أفضل من سرعته في السباق.

وقال براندل: "كانت الأمور متقلبة بالنسبة إلى الجميع. لقد توقفوا مرتين، وكانوا معظم السباق في المركزين التاسع والعاشر، وأنهوا السباق في آخر المراكز المؤهلة للنقاط."

وأردف: "لكن هذا ليس سيئًا، أليس كذلك؟ إنهم أفضل البقية، وللمرة الأولى منذ فترة بدا أنهم أفضل البقية أيضًا من حيث وتيرة السباق، وهذا أمر جيد."

وأضاف: "قدم السائقان عملًا جيدًا، لكن إذا تحدثنا عن سباقهما، فقد كان هادئًا نسبيًا بالنسبة إليهما. لقد قدما الوتيرة التي أظهراها في التجارب التأهيلية، وتمكنا من تحويلها إلى النتيجة النهائية."

وقال لاوسون لشبكة "سكاي سبورتس فورمولا 1" بعد السباق إنه كان يشعر بالثقة في سيارة ريسينغ بولز قبل الانطلاقة، لكن وتيرة السيارة تحسنت أكثر على مدار اللفات الـ71.

حيث شرح: "ربما بعد الفترة الأولى من السباق، أدركنا أننا نمتلك سرعة جيدة مقارنة ببقية فرق وسط الترتيب."

وأكمل: "أعتقد أننا كنا نعلم أننا في طريقنا لتحقيق سباق جيد. وبصراحة، أعتقد أن وتيرتنا أصبحت أفضل مع تقدم السباق مقارنة بالآخرين، ولذلك أنا سعيد جدًا."

ويحتل لاوسون حاليًا المركز العاشر في بطولة السائقين برصيد 30 نقطة، بينما يحتل زميله الناشئ أرفيد لينبلاد المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

وبذلك يحتل ريسينغ بولز المركز السادس في بطولة الصانعين برصيد 44 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف فريق ألبين صاحب المركز الخامس.