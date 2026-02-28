براندل: جورج راسل يملك ما يلزم لتحمل ضغط المنافسة على لقب 2026

دعم مارتن براندل جورج راسل في قدرته على التعامل مع ضغط الصراع على لقب بطولة السائقين في موسم 2026، في حال وجد نفسه في موقع يسمح له بالمنافسة.

ويدخل سائق مرسيدس الموسم كأحد أبرز المرشحين، مع توقعات بأن تكون مرسيدس قوية في حقبة القوانين الجديدة التي تركز على توزيع شبه متساوٍ للقوة بين محرك الاحتراق الداخلي والنظام الكهربائي. وتشمل التغييرات الرئيسية الأخرى إدخال الانسيابية النشطة بدلًا من الدي آر إس، إضافة إلى سيارات أصغر حجمًا وأخف وزنًا.

وقال براندل معلق ومحلل شبكة سكاي سبورتس عندما سُئل عن حجم الخطوة المنتظرة لراسل هذا العام: "لا أحد يملك ثقة أكبر في جورج من جورج نفسه. يعجبني أسلوبه في التسابق، وقد خاض سنوات صعبة مع ويليامز. انتقل إلى مرسيدس في اللحظة التي توقفت فيها عن الهيمنة، لكنه واصل العمل بهدوء. هو السائق الأول في الفريق".

وأضاف: "أعتقد أن كيمي أنتونيللي، زميله، سيقدم موسمًا رائعًا أيضًا. لكن جورج يملك كل الثقة التي يحتاجها للفوز بالسباقات، وأعتقد أنه قادر على الفوز بالبطولة إذا كانت الفرصة متاحة له".

وتابع: "تساءلنا العام الماضي عن قدرة لاندو وأوسكار بياستري على تحمل الضغط، بينما ماكس اعتاد ذلك مرات عديدة. فهل سينهاران تحت الضغط؟ لم يحدث ذلك. لاندو فاز بالبطولة. لذلك أرى أن جورج في وضع جيد جدًا من هذه الناحية".

وعندما سُئل عما إذا كان راسل قادرًا على التعامل مع منافسة زميله في الفريق، رد براندل قائلًا: "تذكروا أنه نشأ نوعًا ما في ظل لويس هاميلتون في مرسيدس، وقد تعامل مع ذلك، وفي موسمهما الأخير معًا تفوق عليه. لذلك ليست لدي أية شكوك على الإطلاق. جميعهم سائقون من طراز عالمي في الفورمولا 1، وعليك أن تهزمهم بطريقة ما. جورج يمتلك الآن خبرة كبيرة رغم أنه لم يبلغ الثلاثين بعد، ولا أعتقد أن أي شيء سيشتت تركيزه إذا امتلك سيارة قادرة على الفوز بالبطولة".