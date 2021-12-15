براندل: تشاركُ اللقب بين فيرشتابن وهاميلتون كان ليكون مناسبًا

ما زالت الفورمولا واحد تحت دائرة الضوء حيال طريقة التعامل مع كيفيّة استئناف السباق بعد فترة سيارة الأمان خلال اللفّات الختاميّة على حلبة مرسى ياس.

إذ ساعد ذلك القرار فيرشتابن على الحصول على الفرصة التي يحتاجها من أجل تجاوز هاميلتون الذي كان على إطارات مهترئة ليُحقّق الفوز ومعه لقب البطولة.

وجاء قرار مايكل ماسي مدير السباق بالسماح لسيارات معيّنة متأخّرة بلفّة كاملة للعودة إلى لفّة الصدارة، إلى جانب عدم انتظاره للفّة أخرى وفق ما تنصّ عليه المادة 48.12 لاستئناف السباق، ليكون موضوع احتجاج مرسيدس ليلة الأحد.

وبالرغم من رفض احتجاجَي مرسيدس من قبل المراقبين، فإنّ الصانع الألماني لا يزال بصدد تقييم إن كان سيمضي قدمًا في الاستئناف بشكلٍ رسمي. ولا تزال مرسيدس تملك حتّى مساء الخميس لاتّخاذ قرارها بشأن ما تريد فعله.

ولا يزال من غير الواضح إن كان الاحتجاج قد يكون ناجحًا، وحتّى لو تمّ ذلك فمن غير المرجّح أن يرغب الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بسحب اللقب من ماكس فيرشتابن بعد بضعة أيّام من فوزه به.

لكنّ براندل يعتقد بأنّه في ظروفٍ موسمٍ متقاربٍ كهذا، قد يكون لقب "مشترك" نتيجة مرضية للجميع.

وكتب براندل في عموده الاعتيادي لـ "سكاي": "هل يستحقّ ماكس البطولة؟ بالطبع يستحقّ".

وأضاف: "تصدّر 652 لفّة بالمقارنة مع 303 لهاميلتون. أكمل 15 من أصل السباقات الـ 22 متصدّرًا للبطولة، بما فيها السبعة الأخيرة. فاز بـ 10 سباقات بالمقارنة مع ثمانية للويس، وحقّق 18 منصّة تتويج. ولم يُحالفه الحظّ طوال الوقت، إلى حين الوصول للأميال الأخيرة بالطبع".

وأكمل: "لويس يستحقّ لقبه الثامن بذات القدر، أتمنّى لو كان بوسعهم تشارك اللقب لأكون صادقًا. كانت سرعته، وثباته، وعزيمته، وأسلوبه وطاقته خاصة في السباقات الأخيرة مدهشة وقدّم انطلاقة أخرى مثيرة في سباقه الـ 288 باقترابه من الـ 37".

وأردف: "لم تكن اللفّات القليلة الأخيرة من سباق أبوظبي الأفضل، وهناك بعض الأمور التي يجب أن تتغيّر هذا الشتاء. أربكنا المشجعين بالتأكيد الأحد الماضي".