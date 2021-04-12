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براندل: تركيز الفورمولا واحد على زاوية الانحناء مجرّد تشتيت

يعتقد مارتن براندل سائق الفورمولا واحد السابق أنّ التركيز الحالي على زاوية الانحناء الأماميّ لسيارات الفورمولا واحد تشتيت عن المسائل الحقيقيّة ضمن المعركة بين مرسيدس وريد بُل.

براندل: تركيز الفورمولا واحد على زاوية الانحناء مجرّد تشتيت

لم يعد لدى مرسيدس أدنى شكّ في أنّ أداءها تأثّر بالقوانين الجديدة لهذا الموسم على إثر الوتيرة التي قدّمها فريقا الصدارة في جائزة البحرين الكبرى.

وتعتقد مرسيدس أنّ تغييرات الأرضيّة التي جاءت لخفض الارتكازيّة أثّرت على السيارات ذات زاوية الانحناء الأماميّ المنخفضة مثل سيارتها وسيارة أستون مارتون أكثر من الأخرى ذات الزاوية العالية مثل ريد بُل.

بل قالت أستون مارتن أنّ تغييرات القوانين أدّت إلى خسارتها لقرابة ثانية في اللفّة بالمقارنة مع السيارات ذات الزاوية العالية.

لكنّ براندل غير مقتنعٍ بأنّ مسألة زاوية الانحناء تقدّم الشرح الكامل لمعاناة مرسيدس الواضحة.

إذ أشار إلى أنّه بالرغم من معاناة السهام الفضيّة في البداية مع سيارة "دبليو12" فإنّها قادرةٌ على لملمة الوضع كونه يعتقد أنّ مرسيدس ولويس هاميلتون هما الأقوى حاليًا.

وقال حيال ذلك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ مسألة زاوية الانحناء مجرّد تشتيت أو تمويه وأعتقد أنّ مرسيدس لا تعمل بشكلٍ جيّدٍ جدًا في الوقت الحاضر".

وأضاف: "تعمل ريد بُل وهوندا بشكلٍ جيّدٍ جدًا الآن، وكذلك بعض السيارات الأخرى".

وأردف: "لا يُمكنك مواصلة تقديم التحديثات كلّ أسبوع مثلما كان يحدث في السابق وذلك نتيجة القوانين الحاليّة، لكنّ مرسيدس ستكون قادرة على ’لملمة’ وضعها".

وأكمل: "لا يزال هاميلتون ومرسيدس التشكيلة الأقوى في البطولة".

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وبالتطلّع إلى سباق إيمولا نهاية الأسبوع المقبل، يتوقّع براندل معركة حامية أخرى بين مرسيدس وريد بُل.

وأشار البريطاني إلى أنّ فوز هاميلتون في البحرين أثبت عدم القدرة على الاستهانة بمرسيدس، حتّى مع تأخّرها.

وقال حيال ذلك: "يعتمد الأمر على ما سيقوم به كلٌ من الفريقَين على سيارته في هذه الفترة الفاصلة. من الواضح أنّ هناك المزيد من القيود حيال ما يُمكن تغييره الآن في جميع الأحوال".

وأضاف: "لن أستهين بمرسيدس. الجميع يتحدّث عن زاوية الانحناء وكيفيّة إضرارها بمرسيدس وبالتالي أستون مارتن، لكن إن لم أكن مخطئًا فإنّ مرسيدس فازت بسباق البحرين بينما سيطرت ريد بُل على السباق الأخير من العام الماضي".

وأكمل: "أعتقد بأنّها ستكون معركة متقاربة حقًا. قدّم هاميلتون أداءً مذهلًا في البحرين وبالنسبة لي فقد فاز بالسباق مثلما خسره أيّ فريقٍ آخر".

وأردف: "لا أعلم من سيكون الأفضل في إيمولا، وذلك أمرٌ مدهش بالنسبة لهذه الرياضة الحيّة".

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