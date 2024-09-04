براندل: تراجع وتيرة ريد بُل مقارنة بالموسم الماضي "غريب جداً"

تعاني ريد بُل في القسم الثاني من موسم 2024 للفورمولا واحد بشكل واضح، ويأتي ذلك بعد موسم 2023 الذي هيمنت فيه بالكامل.

فقد فازت ريد بُل حينها بـ 21 سباقاً من أصل 22.

ورغم أن فيرستابن فاز في خمسة من أصل أول سبعة سباقات هذا الموسم، لكنه لم يحرز إلا فوزاً واحداً فقط خلال السباقات السبعة الأخيرة، بينما وصلت مرسيدس، مكلارين وفيراري إلى العتبة الأولى لمنصة التتويج.

وبعد فوز فيراري في مونزا، باتت نظرياً ضمن معركة لقب المصنعين، لكن الأرقام تصب في مصلحة مكلارين إذ لم تعد تفصل بينها وبين ريد بُل في الصدارة سوى 8 نقاط فقط.

ووصف فيرستابن السيارة الحالية بأنها "وحش" غير مروّض، وعبّر عن عدم رضاه من تأديتها.

وانطلق الهولندي بطل العالم سابعاً في مونزا وكسب مركزاً لينهي سادساً، بينما انطلق زميله سيرجيو بيريز من المركز الثامن وأنهى بنفس الموقع.

ويرى براندل أن هناك "أمراً غريباً جداً" فيما يتعلق بتراجع وتيرة ريد بُل بهذا الشكل.

فقال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس": "بدأ فيرستابن وسيرجيو على إطارات هارد كمحاولة لاتباع استراتيجية مختلفة من المركزين المتأخرين نسبياً: السابع والثامن".

وأكمل: "بدت هذه الاستراتيجية ذكية، خاصة مع المنافسات القوية بين السائقين أمامهم".

وأردف: "لكن وقفة الصيانة السيئة في اللفات 22 و23، ومن ثم الوتيرة البطيئة واستراتيجية التوقفين، أدت لاكتفاء ريد بُل بالمركزين السادس والثامن".

وتابع: "بعد السباق، وصف ماكس السيارة ’بالوحش’، والمسألة برمتها بدت غريبة جداً".

وأردف: "لقد هيمنوا في بداية الموسم، والعام الماضي فاز في مونزا، للمرة العاشرة له على التوالي. أما هذا الموسم، فأكمل السباق متأخراً بـ 38 ثانية عن الفائز".

يشار أنه مع بقاء ثمانية سباقات حتى الآن، من بينها 3 سباقات قصيرة، ونقاط اللفات الأسرع في السباقات، فإن لاندو نوريس سائق مكلارين يتأخر بـ 62 نقطة حتى الآن خلف فيرستابن ضمن ترتيب بطولة السائقين.