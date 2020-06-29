براندل: الانفصال عن فيراري سيجعل فيتيل "يحلّق" في 2020

بعد إعلان فيتيل وفيراري خلال فترة الإغلاق - التي شهدها العالم إثر تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" - عن إنهاء شراكتهما نهاية موسم 2020 بعد الإخفاق في التوصّل إلى اتفاق جديد، كانت هنالك بعض الآراء بأنّ ذلك قد يتسبب بتراجع الألماني أكثر خارج معركة الصدارة.

مع ذلك، يعتقد براندل معلّق سكاي اف1 أنّ العكس سيكون صحيحًا، وأنّ فيتيل سيحلّق بكل ما لديه بطريقة قد تجعله يتطوّر على نحوٍ أفضل.

فقال: "بصراحة، أعتقد بأنّ فيتيل سيحلّق في هذا الموسم. لقد منح في الماضي اهتمامًا قليلًا للغاية لأوامر الفريق معه هو و (مارك) ويبر ضمن صفوف ريد بُل، وكذلك هو و(شارل) لوكلير داخل فيراري. لكن هذا العام لن يكون لديه أيّ اهتمام على الإطلاق بذلك في اعتقادي، حيث سيقود من أجله هو فقط، لا شك في ذلك".

وتابع: "هل يفضّل البقاء في الفورمولا واحد بعد ذلك؟ أثق في أنّه يريد ذلك على الأرجح. هل يرغب بالانتقال إلى الفريق المصنعي لرينو أو شيء من هذا القبيل؟ هذا ما سننتظر لنعرفه. لكنني أعتقد بأنّه سيكون شرسًا للغاية هذا الموسم، حيث لا أرى بأنّه خسر أيًا من مستويات سرعته، ربما فقد بعضًا من حسن التقدير في المعارك القريبة، لكن ما قد يُظهره هذا العام سيكون رائعًا".

وأكمل: "من الواضح تمامًا أنّ فيراري ستفضّل سائقها المستقبلي هذا العام، لوكلير، لكنّ كثيرين قد يجادلون بأنّها فعلت ذلك العام الماضي على أيّة حال".

في المقابل، قال براندل بأنّ الوضع داخل فيراري قد يكون غريبًا من ناحية طريقة عمل فيتيل الآن وهم يعلمون أنّه سيغادر الحظيرة الإيطالية، لكنّه يرى بأنّ ذلك قد لا يكون بارزً بشكل كبير بسبب الروزنامة المضغوطة لهذا الموسم.

"تدخل إلى المرآب وتجد أنّك أصبحت شخصًا غريبًا غير مرغوب فيه كونهم لا يريدونك أن تعرف أي شيء للعام التالي إذا ما ستذهب إلى فريق آخر. إنّها تفاصيل صغيرة، مثل أن ينظر أفراد الطاقم إلى الأسفل، أو بعيدًا عنك. فأنت على طريق الخروج من ذلك المكان" قال براندل.

وأردف: "أنت لا تحصل على تلك المعاملة عندما تنضم إلى الفريق للمرة الأولى، حيث تذهب إلى المصنع، ويكون الوضع مثيرًا والجميع مسرورين برؤيتك. تختبر وضع مقعد السيارة، ويكون الحديث كله عن قدراتك ومستقبلك. لكن عندما تكون على طريق الخروج من الفريق، يكون الوضع غير مريح بعض الشيء، ويكون عليك تخطي تلك المرحلة. أعتقد بأنّ حقيقة تسارع جولات هذا الموسم وتكدّسها على الروزنامة سيساعد في تجاوز ذلك الجانب سريعًا".

واسترسل: "لذلك أعتقد بأنّ سيباستيان سيحلّق بكل تأكيد. لكن أين سيذهب بعد ذلك؟ وهل يريد بالفعل الذهاب إلى أي مكان آخر؟ هل يكتفي بألقابه الأربعة وأمواله الحالية في البنك؟ فلديه عائلة. هل سيرغب بالتواجد ضمن أيّ فريق خارج الثلاثة الكبار؟ تلك أمور يجب أن ننتظر لنرى بشأنها، وما إذا ما يزال يملك الشغف والحافز. أظن في أنّه سيرغب المواصلة إذا ما كان بمقدوره ذلك".

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