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براندل: الاستغناء عن ماسي لن يعالج مخاوف المصداقية في الفورمولا واحد

يرى مارتن براندل سائق الفورمولا واحد السابق أن إزاحة مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد والمُعرّض لضغط كبير في الآونة الأخيرة من منصبه لن يعالج المخاوف الأوسع حيال نزاهة ومصداقية الرياضة.

براندل: الاستغناء عن ماسي لن يعالج مخاوف المصداقية في الفورمولا واحد

واجه ماسي حملة انتقادات كبيرة جراء طريقة تعامله مع إعادة الانطلاقة المتأخرة بعد سيارة الأمان في سباق أبوظبي الختامي لموسم 2021، والتي ساهمت في خسارة لويس هاميلتون سائق مرسيدس لصدارة السباق ولقب البطولة لصالح ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في اللفة الأخيرة.

وقد سمح ماسي للسيارات المتأخّرة بين هاميلتون وفيرشتابن بتجاوز سيارة الأمان، لكنّه أبقى على تلك التي كانت خلف الهولندي مكانها.

وأعلنت مرسيدس نيّتها الاستئناف على نتيجة سباق أبوظبي إثر رفض احتجاجها عقب السباق على إجراء سيارة الأمان، لكنّها قررت بعد ذلك سحب الاستئناف بعد خطوة "فيا" بإطلاق تحقيق داخلي فيما حدث.

ولم يتحدّث هاميلتون علانية عن مستقبله منذ لقائه المقتضب عقب السباق، بينما كشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس الشهر الماضي أنه والبريطاني "يشعران بخيبة أمل" من الفورمولا واحد.

فيما أصدرت "فيا" يوم أمس الخميس أوّل بيانٍ لها بشأن تلك المسألة منذ انتخاب محمد بن سليم رئيسًا للكيان الحاكم، حيث صرّحت بأن تحليلها للوقائع في أبوظبي سيتضمّن التركيز على جانب استخدام سيارة الأمان.

ووسط تكهنات حيال مستقبل ماسي في الرياضة، أوضح براندل مُحلل الفورمولا واحد الشهير لدى شبكة "سكاي سبورتس" أن الاستغناء عن ماسي لن يحلّ المشاكل التي تواجهها البطولة.

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فقال: "ما أعلمه تمامًا هو أن استبدال مايكل ماسي لن يحلّ المشكلة. فتلك وظيفة كبيرة جدًا ليتعامل معها شخص واحد ضمن موسم من 23 سباقًا، وهذا العدد سيزيد فقط".

وأضاف: "في الماضي، مع 16-18 سباقًا في الموسم ومع وجود تشارلي (وايتينغ، سلف ماسي) وهيربي (بلاش، مساعد تشارلي)، فقد اعتاد تشارلي على أن يبدأ السباق وكان هيربي بعد ذلك هو مدير السباق الفعلي حتى عودة تشارلي من المنصة بالقرب من شبكة الانطلاق".

وتابع: "كانا يسيطران على الوضع، لكن الروزنامة تتوسّع بشكل مستمر واستثنائي الآن، لذا وفي حال بقي ماسي، فسيكون بحاجة للكثير من المساعدة من حوله وأعتقد بأنّ ذلك هو ما يدرسونه في الوقت الحالي".

وأكمل: "كما أنه من سيرغب في الواقع بأن يشغل ذلك المنصب المثير للجدل الآن؟".

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