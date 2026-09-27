حصل إسحاق حجار سائق ريد بُل على "نقاط زميل الفريق" المهمة بعد عودة "استثنائية" قادته إلى المركز الثالث في جائزة أذربيجان الكبرى، وفقًا لمحلل إف 1 تي في أليكس براندل.

وبعد عودته إلى مقعد القيادة إثر إصابة في المعصم، ومع توقيعه عقدًا جديدًا مع ريد بُل لموسم 2027، استغل حجار انغلاق مكابح متأخرًا من أوسكار بياستري سائق مكلارين ليضمن ثنائية على منصة التتويج لفريق ميلتون كينز إلى جانب ماكس فيرستابن، صاحب المركز الثاني.

وخلال بث ما بعد السباق عبر إف 1 تي في، أشاد براندل بسرعة حجار واستعداده للالتزام بأوامر الفريق عندما طُلب منه البقاء في مركزه خلف زميله في الفريق.

حيث قال: "بهذه الطريقة أو تلك، أعتقد أن ماكس كان سينهي السباق متقدمًا بفارق مريح عن حجار في النهاية. وكما سارت الأمور، كان من المحتمل أن يتجاوزه بسرعة كبيرة عندما كان على إطارات السوفت".

وأضاف: "لكن حجار قدم عودة استثنائية حقًا اليوم، وحصل على بعض نقاط زميل الفريق الجيدة بعدما سابق وفق قواعد اللعبة، كما أظهر سرعة مذهلة خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور غيتي

وتابع: "إذا كنت تريد أن تعود من إصابة وأنت تحمل عقدًا جديدًا بين يديك، فهذه هي العودة التي تتمناها، وقد استحق منصة التتويج عن جدارة. وفي الواقع، كسائقين معًا، كانا الأفضل في الحلبة اليوم".

من جهته، علّق بطل العالم للفورمولا 1 لعام 1996، دايمون هيل، الذي انضم إلى براندل في البث، قائلًا: "عودة مذهلة من إسحاق حجار بعد إصابته وغيابه. كانا فريقًا قويًا. لا يمكنك أبدًا استبعاد ريد بُل".

وأكمل: "إنهم فريق سباقات هجومي يحب الهجوم ويخاطر. إنهم يقاتلون دائمًا من أجل تحقيق شيء ما، وهم مذهلون. عليك أن تقول إنهم مروا بالكثير من التغييرات المختلفة على مستوى الإدارة، ومن يدري ماذا أيضًا، لكنهم لا يزالون هناك ويقاتلون".

هذا ويحتل فيرستابن وحجار حاليًا المركزين السادس والثامن في بطولة السائقين برصيد 163 نقطة و86 نقطة على التوالي. ونتيجة لذلك، تحتل ريد بُل المركز الرابع في ترتيب الصانعين برصيد 263 نقطة، والتي تتضمن النقاط التي سجلها ليام لاوسون عندما حل بديلًا لحجار المصاب.