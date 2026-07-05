أثبت كيمي أنتونيللي، الذي يخوض موسمه الثاني في البطولة، نفسه باعتباره السائق الذي يجب على الجميع التغلب عليه. وأصبح الإيطالي، البالغ من العمر 19 عامًا، أصغر سائق يتصدر ترتيب بطولة العالم بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في جائزتي الصين واليابان الكبيرتين. ثم واصل تألقه بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية أخرى في ميامي وكندا وموناكو.

وبعد انسحابه من جائزة إسبانيا الكبرى، وحصوله على المركز الثالث في النمسا، عاد أنتونيللي بقوة في سيلفرستون. فقد تأهل ثانيًا للسباق القصير، وانتزع الفوز بعد خطفه الصدارة من بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون.

وقال براندل خلال تغطية سكاي سبورتس لعطلة نهاية أسبوع جائزة بريطانيا الكبرى: "استخدم كيمي عقله في السباق القصير. هذا يدل على نضج يفوق عمره بكثير".

وأضاف: "لا يزال متهورًا قليلًا من وقت لآخر، وقد رأينا ذلك في النمسا خلال اللفة الأولى، لكنه يتجاوز هذه المواقف. وبعد ذلك يهدأ ويقدم سرعة مذهلة، خصوصًا في النصف الثاني من عمر الإطار. لا شك أنه السائق الذي يجب على الجميع هزيمته في هذه البطولة".

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من جهتها علّقت سائقة دبليو سيريز السابقة ناعومي شيف، التي شاركت براندل التحليل عبر سكاي سبورتس، على أداء أنتونيللي قائلة: "عندما انضم إلى الفورمولا 1، اعتقدنا أن توتو وولف دفع بكيمي إلى البطولة مبكرًا جدًا".

وتابعت: "إنه لا يفتقر إلى السرعة الخالصة، بل كان التحدي يتمثل في كيفية تهدئته والتأكد من عدم ارتكابه الكثير من الأخطاء. يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، لكنها قصة رائعة بالفعل بالنسبة للفورمولا 1".

هذا ويتصدر أنتونيللي حاليًا ترتيب بطولة السائقين برصيد 179 نقطة. ويأتي زميله في مرسيدس جورج راسل في المركز الثاني برصيد 136 نقطة، بينما يحتل لويس هاميلتون المركز الثالث برصيد 132 نقطة.

ونتيجة لذلك، يتصدر فريق مرسيدس ترتيب بطولة الصانعين برصيد 315 نقطة. وتحتل فيراري المركز الثاني برصيد 215 نقطة، بينما يأتي فريق مكلارين ثالثًا برصيد 167 نقطة.