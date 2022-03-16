براندل: ألونسو لا يزال جيّدًا بما فيه الكفاية للفوز بلقب الفورمولا واحد

في حين أنّ ألونسو بلغ الـ 40 من عمره الآن وهو السائق الأكبر سنًا في البطولة حاليًا، يعتقد براندل أن الإسباني لا يزال في مستوى جيّدٍ بما فيه الكفاية لمنافسة العديد من السائقين اليافعين والتغلّب عليهم.

ويعتقد البريطاني أنّ الفورمولا واحد باتت بيئة مختلفة للغاية على صعيد توفير الفرص للجيل السابق مثل ألونسو وسيباستيان فيتيل بالمقارنة مع ما كانت عليه عندما كان هو يتسابق في الثمانينات والتسعينات.

وقال براندل حول سائق ألبين الحالي: "أعتقد بأنّه لو كان فرناندو في مرسيدس فإنّه سيملك إمكانيّات لتحقيق بطولة العالم".

وأضاف: "هكذا يقود. يبدو أنّ لديه كلّ تلك العدائيّة القديمة. يتمتّع بمستوى جيّد ذهنيًا، وجسديًا، وكذلك على صعيد التغذية، لم يعد حاجز السنّ موجودًا".

وأكمل: "السيارات ليست متطلّبة جسديًا مثل السابق. فضلًا عن ذلك فإنّ هؤلاء السائقين ليسوا مصابين ويعرجون مثل جيلي، حيث تلقينا بعض الصدمات في رؤوسنا. هؤلاء في حالة رائعة".

وأردف: "كما أنّهم يتمتّعون بالخبرة، خاصة على صعيد التغييرات الضخمة في القوانين مثلما لدينا الآن. لذا أعتقد بأنّ فرناندو لا يزال أحد أفضل السائقين في البطولة".

لكنّ ألونسو نفسه لا يتّفق مع رأي براندل في أحد الجوانب الرئيسيّة: وهو أنّ الفوز ببطولة العالم لا يكون ممكنًا إلّا في سيارة مرسيدس.

وقال الإسباني عندما سُئل عن تعليقات براندل: "كلّا، آمل أن يحدث ذلك مع ألبين، لذا لا أتّفق مع ذلك".

وأكمل: "نعتقد بأنّ بوسعنا تحقيق ذلك ربّما مع القوانين الجديدة التي تبدأ هذا العام. يجب أن تكون ألبين قادرة على المنافسة على البطولة على المدى القصير إلى المتوسّط".

وأردف: "ذلك سبب تواجدنا هنا وعملنا بجهد. هناك سقف نفقات وكلّ الأشياء الأخرى في الفورمولا واحد. أعتقد بأنّ هناك إمكانيّة للجميع، وذلك سبب تواجد ألبين ومجموعة رينو بشكلٍ عام هنا".

فرناندو ألونسو، ألبين تصوير: صور موتورسبورت

ويعتقد براندل أنّ الفورمولا واحد أكثر قوّة بمواصلة سائقين محنّكين مثل ألونسو وفيتيل تقديم تأديات قويّة.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ الفورمولا واحد دائمًا ما تستقيد من سائقين أبطالٍ مثل فرناندو وسيباستيان، ومعاركهم مع سائقين شبان موهوبين".

وأكمل: "ذلك الانتقال مثالي. أعتقد بأنّ كيمي حظي بأفضل فتراته وحان وقت مغادرته، وكان ذلك القرار الصواب".

ثمّ تابع: "أليس الأمر ذاته ينطبق على كلّ رياضة. تحتاج لمعيار أبطال عالم مثل سيباستيان وفرناندو".