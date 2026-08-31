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برادلي كوبر يعيد موناكو إلى عام 1962 لتصوير الجزء الجديد من "أوشن 11"

خلال الأسبوع الماضي، تواجد النجم برادلي كوبر الحائز على ثلاث جوائز غرامي وفريق سينمائي ضخم في موناكو لتصوير مشاهد من الجزء التمهيدي المرتقب لفيلم "أوشن 11".

منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: جو بورتلوك صور جيتي

تدور أحداث جزء من القصة على خلفية جائزة موناكو الكبرى لعام 1962، إذ جرى تحويل حلبة الشوارع الشهيرة إلى أجواء ستينيات القرن الماضي بين 24 و28 أغسطس، مع استخدام سيارات فورمولا 1 قديمة مقلدة على الحلبة.

ويحمل مشروع وارنر براذرز، الذي لا يزال بلا عنوان رسمي، اسم "ساندكاسلز" كعنوان مؤقت خلال التصوير، وهو من كتابة وإخراج كوبر، المعروف بأدواره في أفلام "مولد نجمة" و"سيلفر لاينينغز بلايبوك" و"ذا هانغوفر".

ويبلغ كوبر من العمر 51 عامًا، كما يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب مارغو روبي، حيث يجسدان والدي داني أوشن، الشخصية التي اشتهر بتجسيدها جورج كلوني في سلسلة أفلام "أوشن".

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا فاغنر مورا، مونيكا باربارو، جوش غاد، فيكي كريبس، جورج ماكاي، لورين ريدلوف، جاك هولدن وعمر ساي.

 

وقالت روبي خلال عرض ترويجي لشركة وارنر براذرز في فعالية سينماكون: "قبل أن تطأ قدما داني أوشن لاس فيغاس، كان هناك عبقريان علّماه كل ما يعرفه، والداه".

وأضافت: "سترونهما في أوج عطائهما، وهما ينفذان عملية سرقة ملحمية خلال جائزة موناكو الكبرى لعام 1962".

وشمل التصوير الذي استمر خمسة أيام عددًا من أشهر معالم موناكو، من بينها ميناء هيركول، وشارع الأميرة غريس، وساحة الكازينو، وبورتير ولارڤوتو. كما شملت مواقع التصوير الأخرى باريس ونيس.

وأقيمت جائزة موناكو الكبرى لعام 1962 على الحلبة الشهيرة، وانتهت بفوز بروس مكلارين سائق كوبر، بينما انطلق جيم كلارك من المركز الأول مع لوتس، قبل أن ينسحب في اللفة 55 بسبب مشكلة في القابض. وأكمل ثنائي فيراري، فيل هيل ولورينزو بانديني، منصة التتويج إلى جانب مكلارين.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور السينما في 25 يونيو 2027.

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